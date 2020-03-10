驚！3大警訊狂閃 這群人崩潰美經濟就慘了

國際油價暴跌，全球股市本周一(9日)上演大屠殺劇碼，美國公債殖利率甚至跌至歷史新低，外媒就報導，股市、債市以及油市全部響起警訊，其中美國民眾以及企業信用違約問題，將對美國經濟產生嚴重威脅。

據《華盛頓郵報》報導，摩根大通發表最新研究報告指出，目前經濟衰退的機率高達90%，經濟衰退定義為連續2季經濟成長率萎縮，若前景持續惡化，特別是債市，美國10年期公債殖利率跌破0.5%歷史低點，這是在經濟大蕭條期間都未發生過的事情。

新冠肺炎疫情、油價崩跌，全球經濟遭到嚴重打擊，疫情雖然有機會在今年夏季獲得控制，但專家普遍預期，美國經濟將在未來幾周出現零成長，甚至短暫陷入負成長，屆時美國經濟將隨時步入衰退階段。

經濟學家Claudia Sahm表示，美國經濟雖然遭到嚴重打擊，但與以往認知的經濟衰退有所不同，美股周一崩跌，有投資人擔憂金融市場流動性緊縮，會導致銀行無法取得短期信貸。對此，紐約聯邦銀行 (New York Fed)，將在本周四之前的附買回交易操作資金從1,000億美元提高至1,500億美元。此外，並祭出從3月10日、3月12日起的定期附買回操作上限，從200億美元提高到450億美元。

從報導分析來看，目前美國經濟最大危機就是信用違約問題，這也是許多經濟學家敦促美國政府伸出援手，拯救遭到疫情打擊的勞工以及企業，尤其是美國能源公司，若這些企業倒閉，將導致銀行業整體受到進一步衝擊。

在新冠肺炎疫情爆發前，約有4成美國民眾自認為繳不清帳單，若引爆失業潮將讓整體走向更壞情況，加上美國消費者支出占美國經濟約7成，從美國失業數據與特定公司債交易情況，雖目前風險持平，但有逐漸擴大趨勢。

文章來源：華盛頓郵報

（中時電子報 呂承哲）