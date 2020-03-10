時尚界淪陷？越南名媛姐妹赴米蘭朝聖後確診

越南一對名媛姊妹花2月參加米蘭及巴黎時裝周，日前返回越南後確診新冠肺炎；此外，米蘭為此波疫情重災區，目前已知，全球數十名頂尖時尚編輯都已被要求在家隔離。

綜合香港《南華早報》、《紐約郵報》（New York Post）報導，一對分別為26、27歲的越南名媛姊妹花阮紅蓉（Nguyen Hong Nhung，音譯）及阮娥（Nga Nguyen，音譯），2月中旬赴義大利及法國出席米蘭時裝周與巴黎時裝周，她們返回越南後，於3月6日確診新冠肺炎。

根據報導，姐妹花是越南鋼鐵大亨之女，平時在倫敦及越南輪流居住，她們逗留歐洲期間出席了2場時尚大秀，包含巴黎時裝周的聖羅蘭（Saint Laurent）大秀，以及米蘭的古馳（Gucci）大秀，報導指出，2場秀至少分別有數百人朝聖。

巴黎時裝周每年吸引數千人齊聚花都，聖羅蘭大秀最多有千人獲邀出席。

由於歐洲新冠肺炎疫情持續升溫，米蘭又位處義大利疫情中心，報導指出，全球頂尖時尚編輯在完成時裝周工作、返國後，已被要求自行隔離，美國、新加坡、泰國的時尚編輯也紛紛證實，公司要求他們回國後不要進辦公室工作。

《紐約郵報》報導，米蘭時裝周結束後，全球約30名超大牌時尚編輯、創辦人等都必須在家工作，包含《ELLE》主編妮娜賈西亞（Nina Garcia）、《哈潑時尚》（Harper’s Bazaar）發行人卡羅史密斯Carol Smith，以及《美麗佳人》（Marie Claire）主編Aya Kanai等。

文章來源：Vietnamese jet-setter with coronavirus a guest at top fashion shows in Milan and Paris

文章來源：Coronavirus-infected Vietnamese heiress attended fashion weeks in Milan, Paris

文章來源：Top fashion editors in self-quarantine after returning from Milan

（中時電子報 吳映璠）