時尚界淪陷？越南名媛姐妹赴米蘭朝聖後確診

越南一對名媛姊妹花2月參加米蘭及巴黎時裝周,日前返回越南後確診新冠肺炎;此外,米蘭為此波疫情重災區,目前已知,全球數十名頂尖時尚編輯都已被要求在家隔離。

綜合香港《南華早報》、《紐約郵報》(New York Post)報導,一對分別為26、27歲的越南名媛姊妹花阮紅蓉(Nguyen Hong Nhung,音譯)及阮娥(Nga Nguyen,音譯),2月中旬赴義大利及法國出席米蘭時裝周與巴黎時裝周,她們返回越南後,於3月6日確診新冠肺炎。

根據報導,姐妹花是越南鋼鐵大亨之女,平時在倫敦及越南輪流居住,她們逗留歐洲期間出席了2場時尚大秀,包含巴黎時裝周的聖羅蘭(Saint Laurent)大秀,以及米蘭的古馳(Gucci)大秀,報導指出,2場秀至少分別有數百人朝聖。

巴黎時裝周每年吸引數千人齊聚花都,聖羅蘭大秀最多有千人獲邀出席。

由於歐洲新冠肺炎疫情持續升溫,米蘭又位處義大利疫情中心,報導指出,全球頂尖時尚編輯在完成時裝周工作、返國後,已被要求自行隔離,美國、新加坡、泰國的時尚編輯也紛紛證實,公司要求他們回國後不要進辦公室工作。

《紐約郵報》報導,米蘭時裝周結束後,全球約30名超大牌時尚編輯、創辦人等都必須在家工作,包含《ELLE》主編妮娜賈西亞(Nina Garcia)、《哈潑時尚》(Harper’s Bazaar)發行人卡羅史密斯Carol Smith,以及《美麗佳人》(Marie Claire)主編Aya Kanai等。

(中時電子報 吳映璠)