疫情引爆義國監獄暴動 20人逃出7人死亡

由於義大利的新冠肺炎嚴重，使得在3月9日提出更嚴格的封城管制，然而這項措施卻引發多所監獄發生暴動，並且多人逃獄，目前已知20名囚犯仍在逃，另有7名囚犯死亡。

商業內幕(Business Insider)報導，義大利為了防疫而封鎖嚴重疫區的城市，然而這影響了囚犯親人探視的機會，使得27所監獄都發生的暴動與抗議。在周日至週一之間，至少有50名囚犯從義大利監獄中逃脫，不過其中30人之後被補，但仍有20人在逃。

義大利是亞洲以外，新冠肺炎災情最嚴重的國家，週一，感染人數超過了9,000，據報導還有463人死亡。為此義大利政府不得不採取更大的了隔離措施，全國各城市都要封鎖。全國各地的學校、博物館、劇院和游泳池都要關閉了，婚禮和葬禮也被暫停。大型公共活動也被取消，整個城鎮都被封鎖。

如此一來，監獄每週的家人探視當然必須取消，囚犯立即感到不滿，再加上監獄裡的感染情況也在惡化中，囚犯們對新冠病毒感染感到恐慌，從而引發暴亂。

摩德納(Modena)監獄發生最嚴重的暴亂，囚犯放火焚燒了床墊，還有人趁機逃出，獄警說，6名囚犯闖入監獄醫務室，他們因服用過多美沙酮死在當場，美沙酮是治療阿片類藥物依賴性的替代型藥物，但是過度服用也會死亡。

米蘭聖維托雷監獄(San Vittore prison)的囚犯則是選擇抗議，一名囚犯爬上屋頂，並舉著一幅看板，上面寫著「Indulto」，意為赦免。後來檢察官諾比利（Alberto Nobili）也聽了他們的訴求，他們擔心監獄的感染情況，因為聖維托雷監獄過於擁擠，只能容納700名囚犯的上限，擠入了1200名囚犯。

歐洲人權法院已對義大利惡劣、人滿為患的監獄條件處以罰款。截至2月底，義大利的監獄容量為50,931人，但是囚犯總量是61,230。一些監獄的容量為180％，而全國平均水平為120％。

而且，由於疫情的關係，義大利的法院系統已幾乎停頓，使囚犯的案件進展不確定，這加劇了囚犯的焦慮感。

福賈（Foggia）監獄發生嚴重的逃脫事件，有50名囚犯逃出，不過義大利國家電視台說，到週一晚上，逃脫的50名囚犯中，至少30名已經被重新抓獲。

文章來源：Prison riots hit Italy amid virus; 6 die in overdose

（中時電子報 江飛宇）