韓日航線僅剩3條 廉航欲哭無淚

日韓開始全面嚴控入境，首當其衝的就是航空業者。日韓航線從57條減少到3條，業者叫苦連天。尤其是廉價航空面臨生存考驗。估計損失已經超過5兆韓元。

南韓中央日報報導指出，面向日本12個城市經營17條航線的大韓航空公司將在3月28日前全面停飛除仁川至成田之外的所有航線。

經營了30年日本航線的韓亞航空也宣布在3月31日之前停飛所有日本航線。此前受韓日貿易風波影響，韓亞航空已經將日本航線縮減到6個城市的8條航線。

濟州航線將停飛除仁川-成田和仁川-大阪之外的所有航線。此外，真（JIN）航空 、德威（Tway）航空、釜山航空、首爾航空等韓國廉價航空公司（LCC）將從3月9日起全面停飛所有日本航線。

主要經營短程航線的廉價航空公司在疫情爆發後，已經停飛了大部分中國和東南亞航線。而現在，短程航線中唯一正常運營的日本航線也被迫停飛，把大部分廉航公司推向了懸崖邊緣。

廉價航空公司相關人士說，「日本航線的旅客大多是短期旅遊乘客，根據現在日本政府的規定，旅客在抵達日本後首先要在指定場所隔離兩周，簡直就等於拒絕接受遊客」，「廉價航空公司短期內只能依靠國內航線支撐下去，如果沒有政府的援助，公司將面臨倒閉危機」。

受新冠-19疫情影響，包括日本在內的大部分航線停飛，剩餘航線的乘客需求也大幅減少，航空公司蒙受的損失正如同滾雪球一般越來越大。

韓國航空協會的數據顯示，2月份第四周乘坐國際航線航班的旅客人數為65.2626萬人，比去年同期減少65.8%，中國航線的旅客人數同比減少85.2%，日本（70.6%）和東南亞（62.1%）航線的旅客人數也大幅下降。根據廉航等韓國航空公司的國際航線在這一期間的經營業績推算得出，截至今年6月，韓國航空行業的損失規模將在5.0875萬億韓元以上。

旅遊行業更為苦惱。因為日本對於韓國旅遊市場來說非常重要。從2001年到2018年，日本一直是韓國人首選的出國旅遊目的地。雖然去年因為抵制日本的運動，赴日旅遊的韓國人有所減少，但從去年年底開始，抵制運動已表現出平息的苗頭，南韓旅遊行業紛紛期待今年的景氣可以有所恢復。即便在抵制運動的影響下，去年也有558萬韓國人赴日旅遊。

旅行行業相關人士說，「東京奧運會舉辦在即，赴日旅遊和出差的旅客原本正在穩步增加，但隨著兩國互相強化入境限制措施，這一趨勢已經中斷」，「預計在疫情結束後，也不會很快恢復」。

韓國旅遊行業還擔心來韓旅游的日本游客的大幅減少。韓國掀起抵制日本的運動後，赴日旅遊的韓國遊客雖然幾近腰斬，但來韓旅遊的日本遊客卻一直保持著增加趨勢。去年赴韓旅遊的日本游客達到327萬多人，在2013年以後，時隔六年再次突破300萬人。日本遊客在韓國旅游市場所占比例高達20%左右。另一位旅遊行業相關人士說，「韓國政府針對日本人采取入境限製措施後，來韓國旅遊的日本人將會大幅減少”，“這是前所未有的情況，令人看不到一絲希望」。

南韓旅行行業協會的調查結果顯示，截至2月末，遊客取消預定給韓國12家出境遊旅行社造成的損失規模已經超過5,000億韓元。