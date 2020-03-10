川普救市說奏效！ 美股早盤大漲逾800點

美股周一暴跌2000點，美國總統川普緊急召開記者會，宣布積極救市，加上俄羅斯在沙烏地阿美宣布擴大增產後，表明也有能力擴產對抗，但仍不排除與OPEC進行減產協議的可能，國際油價應聲大漲10%。

美股周二（10）開盤大漲601.98點、暫收24,453點，隨後漲勢擴大逾800點。

截至台北時間晚間9點40分，道瓊指數上漲779.35點或3.27%、暫收24,630.37點；標普500指數上漲80.86點或2.94%、暫收2,827.42點；科技類股那斯達克指數上漲217.62點或2.74%、暫收8,168.29點。

川普放大絕！ 美指期飆漲千點觸發熔斷

新冠肺炎疫情、油價崩跌衝擊之下，美股上演「黑色星期一」，標普500指數崩跌7%、一度觸發熔斷機制，道瓊指數9日終場暴殺2,013點，創下金融危機以來最大單日跌幅，美國總統川普緊急發表聲明，將祭出重大措施救市。為此，美指期跌深反彈，10日飆漲逾千點，標普500指數期貨觸發容斷機制，迫使美指期市場暫停交易。

美國總統川普美東時間9日緊急召開記者會，宣布將祭出重大措施救市，包括減稅、協助中小企業融資，以及染疫無法工作的時薪員工當作補助。

截至台北時間晚間6點25分，道瓊指數期貨上漲1,053點或4.41%%、暫收24,930點；標普 500 期貨上漲125.75點或4.58%、暫收2,873.5點；那斯達克100期貨下跌375.88點或4.73%、暫收8,327.38點。