防新冠疫情擴大 日敲定緊急事態宣言法案

今(3/10)日國際財經新聞重點摘要:

1.防武漢肺炎疫情擴大 日敲定緊急事態宣言法案

為因應2019新型冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱新冠肺炎又稱武漢肺炎)疫情擴大,日本政府今天召開內閣會議決定首相可宣布「緊急事態宣言」的法案,預定明天提交眾議院審理。

法案內容記載,當疫病急速蔓延全國,對人民生活、經濟造成重大影響的情況,首相可以發布「緊急事態宣言」,指定採取緊急措施的期間、區域。

被指定的都道府縣的首長可籲請或指示居民盡量不要外出、學校停課、限制使用人群聚集的設施等。尤其若需設立臨時醫療設施的話,不需獲得土地或建築物持有人的同意就可使用這些土地或建築物。

日本放送協會(NHK)報導,日本政府認為因應新型冠狀病毒疾病疫情擴大,有必要在今天內閣會議通過這項法案。

這是根據2012年通過立法的新型流感對策特別措施法的修正案,今天決定的法案內容記載「為早日讓疫情平息,有必要研擬徹底的對策」,實施期間最長為2年。

日本內閣會議今天通過的這項法案,明天將提交眾議院審議,經過朝野政黨協商後,預定13日立法通過。日本政府正朝著14日施行的方向努力。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在內閣會議後的例行記者會,談到有關可宣布緊急事態宣言的法案。他表示,這是基於危機管理的觀點預設最壞的情況,事先做好準備是很重要的。為了對人民生活的影響能降到最小的程度,有必要更進一步整備包括發布緊急事態宣言等的法律架構。

菅義偉表示,今天決定的法案規定如果發布緊急事態宣言須向國會報告,且也應顧及對人民生活所造成的影響,須做審慎的判斷。

(中央社)

2.紐約新冠肺炎疫情加重 市長籲民眾在家工作

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情蔓延,紐約州確診病例增至142例,包括紐約與新澤西港務局長柯頓。紐約市長白思豪今天呼籲市民盡可能在家工作,減少搭乘大眾運輸工具,降低感染風險。

紐約州1日公布首例2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)確診病例,隨著病毒篩檢加快,全州確診病例已達142例,在全美名列前茅。紐約州長古莫(Andrew Cuomo)7日宣布全州進入緊急狀態,以利政府加快採購及分配醫療資源。

古莫今天公布,紐約與新澤西港口事務管理局(PANYNJ)局長柯頓(Rick Cotton)確診感染武漢肺炎。紐約時報報導,主掌紐約與新澤西大型機場、橋梁、隧道及巴士總站的柯頓是全美染疫知名度最高的官員之一。

古莫說,柯頓負責港務局防疫工作,曾到紐約甘迺迪國際機場等地坐鎮,可能被從疫區返美的人士感染。柯頓目前在家自主隔離,遠距工作。

柯頓擔任紐約中央公園保護協會(Central Park Conservancy)主席的妻子史密斯(Elizabeth Smith)也確診感染武漢肺炎。

為防止疫情在人口約850萬的紐約市進一步蔓延,紐約市長白思豪(Bill de Blasio)今天敦促企業允許員工在家遠距工作,因為市內人口眾多,有如擠沙丁魚,容易讓病毒散播,「我們希望減少大眾運輸工具搭乘人數,騰出更多空間」。

白思豪試圖安撫民眾緊張情緒,提到紐約市疾病檢測人員發現,新型冠狀病毒只會在物體表面生存「幾分鐘」。

這項說法與世界衛生組織(WHO)初步研究結果正好相反。根據WHO說法,新型冠狀病毒可能在部分物體表面生存「幾小時甚至長達好幾天」。

紐約州142例武漢肺炎確診病例中,紐約市近郊的韋斯切斯特郡(Westchester County)就占了98例,當地一名50歲律師染疫,家人、鄰居與往來密切的家庭之後陸續確診。紐約市則有20例武漢肺炎確診病例。

紐約地區多所學校已暫時停課防疫。位於曼哈頓的哥倫比亞大學(Columbia University)今明兩天停課,本週剩餘時間採用遠距教學;紐約大學(NYU)面對面授課的班級也從11日停課至27日。

白思豪曾說,市內約1800所公立學校大規模停課將是防疫「最後一招」。古莫今天表示,紐約州如有學生確診感染武漢肺炎,學生就讀的學校將立即停課24小時,待衛生官員評估疫情再決定是否恢復上課。

3.過敏咳嗽被當感染新冠肺炎 美班機傳乘客鬧事

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情升溫,人人有如驚弓之鳥,週末期間,傳美國有一架班機因有一小群乘客不滿同機旅客咳嗽打噴嚏,進而鬧事,機長不得不轉降。

聯合航空(United Airlines)在聲明向法新社表示,聯航一架科羅拉多州伊格爾(Eagle)飛往新澤西州紐瓦克(Newark)的航班,8日中午轉降丹佛國際機場。

據地方媒體報導,官員表示,機內一小群乘客因擔心一名在打噴嚏和咳嗽的旅客可能染上武漢肺炎,進而鬧事,而班機在這群滋事者被請下機後,繼續飛往新澤西州。

航空公司表示,這起事件「並非一起醫療事件」。

他們告訴當地媒體,這名打噴嚏的旅客有過敏的困擾,經過評估後允許他繼續留在機上。

美國2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)疫情近來升溫,公衛官員和約翰霍普金斯大學統計數據顯示,境內確診病例達566起,包含22起死亡病例。

武漢肺炎去年在中國爆發以來,已擴散至全球105個國家和領土,全球目前有超過11萬起武漢肺炎確診病例,並有約3800人喪生。

4.馬來西亞沙巴州下禁令 伊朗義大利公民不准入境

防杜武漢肺炎入侵,繼禁止中國與韓國遊客入境後,馬來西亞沙巴州政府今天宣布,即日起伊朗及義大利公民也禁止入境,以確保沙巴州零疫情。

沙巴州政府發表聲明表示,14天內曾到過伊朗與義大利的非沙巴州居民與外國遊客,將禁止入境沙巴。至於沙巴居民、沙巴永久居民、持工作准證者、持沙巴學生證、持豁免證件及長期社交簽證者,若由這兩地返回沙巴,必須居家隔離14天。

另外,所有滯留在沙巴的伊朗及義大利公民,簽證期滿後必須離境;若因故無法離境者,只能申請一次展延7天簽證,期滿後強制離境。

沙巴州在2月發表聲明,所有在14天內到訪中國的非沙巴州人與外國人一律不准入境沙巴,同時也禁止中國與沙巴航班往返;在韓國武漢肺炎疫情失控後,沙巴州政府也在2月底宣布禁止韓國遊客入境。

5.義大利最黑暗時刻 全國封城醫療體系瀕垮

義大利總理孔蒂宣布封城範圍擴至全國,並稱這是義大利最黑暗時刻。位於北部疫情重災區的倫巴底,首長擔憂新封城措施恐怕還不夠,危機應變指揮也說醫療體系瀕臨崩潰。

孔蒂(Giuseppe Conte)昨天宣布,採行歐洲目前為止最嚴格的人員流動限制措施,以遏阻2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎又稱武漢肺炎)疫情擴散。孔蒂表示,有關當局將會「動用所有人力和經濟資源」防止疫情蔓延。

● 引邱吉爾名言鼓舞全國

法新社報導,孔蒂沉重地引述二戰時期英國首相邱吉爾(Winston Churchill)的談話,證明偉大的國家會在逆境中展現不屈不撓的精神。

孔蒂告訴義大利「共和報」(La Repubblica):「這些日子,我一直想著邱吉爾昔日的演說,現在是我們最黑暗的時刻,但我們會撐過去。」

然而疫情最嚴重的倫巴底大區(Lombardy)首長方達納(Attilio Fontana)在聲明中表示,新的封鎖措施或許還不夠。

方達納說:「是必要的一步沒錯,但我擔心還不夠。倫巴底和國內其他地方病例數字顯示疫情不斷擴大,我們知道一切的後果就從醫院工作量超出負荷開始,尤其是加護病房。」

倫巴底區危機應變小組組長皮森蒂(Antonio Pesenti)告訴美國有線電視新聞網(CNN),儘管已竭盡所能挪出病床容量,倫巴底醫療體系仍「距離崩潰僅一步之遙」。

● 病患如海嘯湧入 官員傻眼

皮森蒂說:「我們現在被迫在醫院的走廊設立加護病房,並在醫院各區騰出空間給重症病患。」他還形容患者「如海嘯般湧入」,如果疫情持續蔓延,月底醫院就可能有1萬8000名病人。

他說:「我從沒看過這種景象,義大利人應該擔心。」

義大利的封城令從今天持續到4月3日,全國約6000萬人口將只有為工作、就醫或緊急因素才能外出,所有學校停課。所有餐廳和酒吧營業時間只到晚上6時,白天營業時間必須遵守「人與人之間保持1公尺以上距離」的規定。

義大利媒體報導,羅馬和那不勒斯(Naples)的超市昨夜擠滿民眾,購買糧食、肥皂和消毒用品。畫面顯示,民眾半夜在店外冷靜地排隊,而政府保證說超市仍會正常補貨,並呼籲民眾不要「瘋狂」搶購物資。

義大利目前武漢肺炎確診案例達9172例,死亡病例累計463起,是全球疫情第二嚴重的國家,僅次於中國。

6.屍體燒不完!傳新冠肺炎釀北韓180士兵喪命

北韓封鎖境內新冠肺炎疫情,不過據傳,當地已有約180名士兵死於新冠肺炎。由於部隊裡太多屍體「燒不完」,朝軍方已要求「對屍體徹底進行消毒」。

根據「每日北韓」(Daily NK)報導,消息人士透露,北韓軍方高層日前指示各軍隊醫療機構,提供部隊中死於肺炎、結核病、氣喘及感冒等所引發的高燒症狀士兵人數,軍隊醫療兵近日完成報告,顯示今年1至2月期間,北韓已有180名士兵因出現2019新冠肺炎疑似症狀而死亡,此外,還有近3,700名士兵受到隔離。

當中多數死亡士兵駐紮在北韓與大陸的邊界,包含平安北道、慈江道、兩江道,以及咸鏡北道。

這份報告迫使朝鮮軍方高層實施多項防疫措施,當中最主要的工作是「對屍體進行徹底消毒」,這項措施與平壤當局先前要求所有醫院焚燒屍體的命令形成鮮明對比。

「每日北韓」的軍方消息人士指出,由於部隊裡要燒毀的屍體「太多了」,軍方並不希望消息外洩,軍方也預期,突然間要求醫院焚燒大量屍體,會讓醫護人員相當頭痛,因此目前沒有聽到軍醫院焚燒屍體的消息。

軍方也要求軍醫院對罹病士兵居住的隔離區域,每日噴灑酒精進行消毒。

文章來源:Sources: Almost 200 soldiers have died from COVID-19

(中時電子報 吳映璠)

7.印度武漢肺炎44例 義大利伊朗成最大感染源

印度衛生與福利部昨晚又確診一名在旁遮普省的武漢肺炎新病例,印度累計病例44例。經追蹤旅遊與接觸史,印度官員說,義大利和伊朗已成為印度確診病例最大感染源。

印度衛福部的聲明說,截至目前為止,印度累計感染2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)的病例已44例,社區追蹤案件達1萬1913個。

聲明指出,印度各機場迄今對來自8827個航班的94萬1717名國際旅客進行篩檢,其中有54名旅客被送往綜合疾病監控計畫(Integrated Disease Surveillance Program, IDSP)的機構與醫院進行監控和隔離。

印度昨天總共新增5名武漢肺炎確診病例,印度斯坦時報(Hindustan Times)報導,其中有2例與上週武漢肺炎確診患者接觸而染病,其他3個病例中一人是在克勒拉省(Kerala)柯枝(Kochi)的3歲幼童,還有一人是在查摩(Jammu)的64歲婦女,以及一人在旁遮普省霍西阿坡縣(Hoshiarpur)的44歲男子,他們應該都是最近出國時被傳染。

報導引述官員說,來自柯枝的3歲兒童,最近與家人到義大利旅遊;來自霍西阿坡縣的確診男子,最近也曾到過義大利。義大利和伊朗,已成印度確診病例最大感染源。

在印度累計的44個武漢肺炎確診病例中,除3名最早被發現感染的克勒拉省確診病例已康復出院外,其餘41個病例,大多被安排在德里暨國家首都區(NCR)的醫院接受隔離治療。

印度衛福部長瓦德漢(Harsh Vardha)昨天與德里總督貝傑爾(Anil Baijal)、新德里市長克里瓦爾(Arvind Kejriwal)及高層官員開會時,要求德里為可能激增確診病例做好準備,各省必須保持警戒且確認隔離設施,以容納每個縣市若出現大量確診感染或疑似感染的人,並做好後勤準備。

印度中央政府官員表示,政府已要求準軍事部隊在37個縣市建立75座隔離病房,至少可容納5400名患者。

印度衛福部指出,為滿足各機場大量的篩檢需求,已經增加人力部署,目前已有286名醫生、160名護士和295名護理人員派駐全印度各機場。(中央社)

8.曾與隔離議員接觸 白宮:川普健康未接受檢測

2名與美國總統川普有過密切接觸的美國國會議員,因曾暴露在冠狀病毒之下宣布自我隔離。對此,白宮表示,川普並未和患者長期密切接觸,未接受病毒檢測,他的身體健康。

美國共和黨籍聯邦眾議員柯林斯(Doug Collins)6日曾在美國疾病管制暨預防中心(CDC)總部與川普見面並握手。柯林斯表示已接獲通知,他在2月底「美國保守政治行動會議」(CPAC)年度會議中接觸過的一位人士,現已驗出2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)陽性反應。

曾與川普共乘空軍一號專機的另一名眾議員蓋茨(Matt Gaetz)也宣布已自我隔離,因為他接獲相同的通知。蓋茨辦公室推文表示,蓋茨今天接受檢測,預料很快就會有結果。

儘管柯林斯與蓋茨兩人都未出現病徵,但由於兩人近日都曾與川普有過近距離接觸,引發外界對川普是否可能遭受傳染的擔憂。

對此,白宮發言人葛里向(Stephanie Grisham)晚間發出聲明表示,川普並未接受武漢肺炎病毒檢測,因為他沒有與任何武漢肺炎確診病例長期保持密切接觸,也沒有任何症狀。川普身體健康,他的醫師會保持密切觀察。

葛里向也表示,根據美國疾管中心目前的指南,醫療專業人員會依據患者症狀與接觸史做出是否需要檢測的決定。(中央社)

9.五大科技股市值 單日蒸發3216億美元

周一美股三大指數創下2008年金融危機以來最大單日跌幅,五大科技巨頭市值單日蒸發3216億美元,其中蘋果公司就占了近三分之一跌幅。

蘋果周一股價重挫7.9%,市值跌掉約1000億美元。受新冠病毒疫情影響,今年2月蘋果在中國的智慧手機銷量跌破50萬支,較2019年2月銷售127萬支的成績大幅衰退。

微軟、臉書與Alphabet均下跌逾6%,亞馬遜跌5.3%。這五大科技股是標普500指數上個月站上歷史新高的主要功臣,如今重挫亦對美股大盤造成巨大衝擊。

國際油價暴跌與新冠肺炎疫情持續擴散全球,加深全球經濟將陷入衰退的擔憂,周一美股崩跌,一度觸發1987年「黑色星期一」崩盤後設立的熔斷機制,終場道瓊工業指數重挫7.79%,標普500指數大跌7.60%,那斯達克指數跌7.29%。

標普500指數僅9檔成分股收高,但沒有任何一家是科技股。科技股全軍覆沒,以IT服務公司DXC Technology跌17.81%、威騰電子(Western Digital)跌13.39%,跌幅領先。非標普500指數成分股的特斯拉重挫13.57%。(時報資訊 柯婉琇)