匯市大恐慌 日圓猛升3％

全球股市動盪不安之際，油價周一崩跌3成，加劇市場恐慌，商品貨幣重貶，連帶拖累亞幣全面重挫，澳元大跌近3％，摜破0.65美元支撐。金融市場一片風聲鶴唳，日圓成為最大受益貨幣，兌美元升破102日圓，狂漲3％，改寫逾3年新高價。

受亞幣走貶影響，新台幣開高走低，早盤一度升破30大關，來到29.991兌1美元，最終收30.13，小貶0.9分。人民幣也收低6.9499兌1美元，創1周最低。

產油大國增產搶市引發油價崩盤，周一金融市場恐慌情緒進一步升高，資金瘋狂湧入日圓避險，推升日圓暴衝，兌美元匯價一度大漲逾3％，來到101.58日圓，創3年4個月新高。

荷商安智銀行（ING）分析師表示，「金融市場誤以為動盪期已過，實則是貨幣市場的完美風暴已經成形，市場價格錯估的情況是2008年全球金融危機以來首見，造成資金瘋狂湧入日圓與瑞士法郎等安全資產。」

日圓兌美元上周初還在108日圓，極短線已猛升7％，加計周一後很可能創下2008年以來3個交易日期間最大漲幅紀錄。

日圓急升已讓日本政府感到憂心忡忡，財務省一名官員放話，「有關當局已在緊盯匯市交易狀況。」

由於美國公債殖利率持續探底，加上聯準會估計後續還有降息動作，美元兌其他主要貨幣也是走貶，其中兌歐元一度逼近1.15美元大關，重貶近2％，歐洲交易時段貶幅縮小至1％，報1.1408美元。

追蹤美元兌6大對手貨幣表現的美元指數則下跌0.3％，至95.181，改寫2018年9月以來新低。

由於市場湧現風險趨避，亞幣全面重貶，澳元大跌2.6％，最低來到0.6476美元，紐幣跟貶2.3％，一度下探0.6228美元。

韓元盤中貶破1,200兌1美元支撐，報1,206.45，跌幅超過1％，由於貶勢過大，韓國財政部立即進行口頭干預阻貶。

財政部的一名官員向路透社表示，「對於想趁市場出現動盪進行投機性交易的外匯炒家，我們都在密切監控當中，短線來說市場跟風作空韓元的拋售賣壓似乎已經過頭了。」