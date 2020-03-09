油價崩三成　2字頭浮現

因沙烏地阿拉伯意圖報復俄羅斯阻撓減產協議，大砍全球原油官方售價，在油市掀起價格戰。國際油價9日一度崩跌30％，創1991年1月波斯灣戰爭以來最大單日跌幅，並觸及2016年2月12日以來最低水準。專家指出，2020年將是油價迎向20美元的一年。

周一美國盤中，西德州中級原油期貨價格報每桶31.97美元，先前一度暴跌至每桶27.34美元。布蘭特原油期貨盤中跌深到31.02美元，稍後回到35.28美元。

由於石油輸出國家組織（OPEC）與盟國的減產協議破局，導致油價崩跌，一些分析師警告，油價戰爭對整體經濟的衝擊，可能比新冠肺炎更嚴重。

前埃克森資深中東顧問、現任策略公司Dragoman Ventures執行長赫德雷（Ali Khedery）周日在推特發文：「2020年即將迎向油價每桶20美元的局面。」今年以來，國際油價已經比近期高點腰斬一半。

摩根士丹利宣布下修油價預測，第2季布蘭特油價由原估的每桶57.5美元下修至35美元，西德州原油由每桶52.5美元調降至30美元。

Vital Knowledge創辦人克薩福里（Adam Crisafulli）周日表示，「對市場而言，油價已成為比新冠肺炎疫情更大的問題。倘若布蘭特油價持續崩落，將使標普500指數要展現大幅反彈幾乎是不可能。」

克薩福里提及，石油產業對美國經濟來說「至關重要」。一方面是該行業雇用許多人，另一方面是高槓桿的石油與天然氣公司對於固定收益市場相當關鍵。

他說：「以該產業在外流通的龐大債券來看，這個產業就很像是信用市場的『尖牙股（FANG）』，尤其是高收益領域。」

克薩福里認為，此次的油市價格戰應該不會像2015年那麼嚴峻，布蘭特原油價格在2016年1月下殺至每桶28美元。他指出，其一是因為這次沙國不是挑釁者，其二是這個國家也「無法承受油價蕭條」。

華爾街分析師原本預期，OPEC為了平緩油價，將會聯手擴大減產，但OPEC盟友俄羅斯拒絕每日減產規模再擴大150萬桶，導致談判破局，OPEC與盟友合組的OPEC＋也未延長現行減產協議，意即現行減產協議到期後，4月1日起產油國不再有限制產量。