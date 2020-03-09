【黑色星期一股市大屠殺】 道瓊慘熔斷 川普喊救市

全球股市9日遭逢「黑色星期一」大屠殺，在國際油價閃崩30％及美10年期公債殖利率首次跌破0.32％等多重利空夾擊，全球股市引爆多殺多賣壓，美道瓊指數9日開盤爆跌1,884點，啟動熔斷機制後，市場信心仍潰散，終場崩跌逾2,000點。法人指出，美道瓊指數9日早盤與終場的跌幅，都已創下2008年10月以來紀錄，要等待美國聯準會出手救市才能挽回頹勢。

美國總統川普隨即在推特上口出惡言，要投資人「不要再賣股了！」並稱將召開應變會議搶救美股。

標普500指數早盤也觸發熔斷機制，此外，NASDAQ也慘崩逾7％，AMD、美光、nVidia及應用材料跌幅一度逾一成。第一金投顧董事長陳晃光表示，市場普遍悲觀，但台股已先行反應，國家隊及投信同步加碼下，台股轉折點將呼之欲出。

台股9日三大法人狂賣601億元，加權指數終場大跌344點以10,977.64點作收，失守「萬一」關卡，單日市值蒸發1.04兆元，台積電市值也跌破8兆元大關。

亞股9日空襲警報狂響，不但日股重挫5.07％，韓股、港股及大陸深證成指均有逾4％跌幅，歐洲股市也在9日開盤紛重挫，德國及義大利中場甚至大跌逾7％及10％。

台股無法倖免於難，外資9日賣超545.58億元創史上第三高，官股券商連二買138.17億元，也無法力挽狂瀾，融資券也同步大減22.09億元及3.46萬張，融資維持率下滑至151％，終場指數下跌3.04％，以10,977.64點作收，櫃買指數同步走跌3.6％。

法人指出，「現金為王」成為主流，要觀察通貨緊縮、經濟衰退的「熊市」現象是否出現。

陳奕光指出，美股道瓊及標普二指數9日觸發熔斷機制，由此可以看出，市場對油價及新冠肺炎疫情發展深感憂慮。永豐期貨副總經理廖祿民也指出，美股期貨電子盤率先大跌5％引爆9日早盤美股閃崩，由於新冠肺炎疫情未除，油價崩跌，市場擔心系統性風險發生，在沒有看到疫情獲得控制之前，大型企業有提高現金部位的需要，以防止資金斷鏈，短線上大盤不易築底。

統一期貨經理廖恩平則指出，原油期貨盤大跌近30％，主要是沙烏地阿拉伯想減產，俄羅斯卻不願意，以致於沙國要殺價增產，搶占市場占有率，造成油價重挫，此舉對於全球經濟猶如「雪上加霜」，如果疫情持續未獲控制，歐美股市可能續跌。

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