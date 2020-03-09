新冠衝擊勞工 美民主黨促白宮允有薪病假

今（3/9）日國際財經重點新聞摘要：

1.新冠肺炎衝擊勞工 美民主黨促政府允請有薪病假

美國國會民主黨領袖今天敦促總統川普更快速地回應新冠肺炎（武漢肺炎），實施免費檢測，允許遭隔離者、因學校停課得在家照顧小孩者請帶薪病假等措施，來保護受疫情影響的勞工。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在聲明中說：「川普總統持續在政府內部製造不必要的混亂，已經影響到政府對疫情的回應。」

「政府必須更快、更嚴肅地行動，因應冠狀病毒（武漢肺炎）對美國家庭財務安全的嚴重衝擊。」

兩人呼籲採取行動保護勞工，包括有需要的美國人可以全數接受檢測、擴大聯邦食物券計畫、確保病患能拿回保險未給付的武漢肺炎相關支出等。

美國副總統彭斯（Mike Pence）5日表示，美國目前的病毒檢測試劑盒，並不足以滿足預期需求。

美國50州目前已有超過一半通報確診案例，維吉尼亞州和康乃狄克州今天都出現首例。隨著疫情擴散，民眾的日常生活也受到影響，部分音樂會與會議取消，也有部分大學要學生待在家中接受線上授課。（中央社）

2.防範新冠肺炎 蓋茲贊助居家檢驗試劑組

比爾蓋茲將贊助家庭檢驗試劑組，讓擔心有可能遭到疫情感染的西雅圖民眾在家採集鼻腔檢體，再將檢體樣本寄回相關單位分析。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill ＆ Melinda Gates Foundation）從2018年開始支持西雅圖的流感研究，以2000萬美元（約新台幣6億元）由華盛頓大學醫學院領軍小兒科與癌症研究單位，啟動居家流感測試，現在焦點轉向防範2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），蓋茲再捐500萬美元。

民眾自行從鼻腔採集檢體後寄回研究單位分析，檢測結果將會在1到2天內完成，交由地方衛生機關通知確診的民眾，確診者透過網路表格回答他們的移動史、接觸史等。

這個實驗室預計啟動之後，一天檢測400人，最終達到一天千人的檢測量，正式上線的日期尚未確定，計畫主持人陶威爾（Scott Dowell）表示會盡快，「即使有很多準備工作，卻有巨大的潛力扭轉疫情擴散的浪潮」。

同時，蓋茲基金會也已投入1億美元防範武漢肺炎，專注在疫苗和新藥的研發，在非洲與南亞當地改善檢測、治療和控制疫情。

截至發稿時間，在華盛頓州有136位確診，18人死亡，根據西雅圖所在的金恩郡（King County）發布消息指出，死亡人數中有16位與長照機構「生命護理中心」（Life Care Center）有關。（中央社）

3.新冠肺炎阿爾巴尼亞報首例 葡萄牙總統自我隔離

新冠肺炎（武漢肺炎）持續肆虐歐洲，葡萄牙總統德索沙因曾與通報武漢肺炎的學校學生近距離接觸而取消所有公開活動、在家自我隔離；同樣在歐洲的阿爾巴尼亞則通報境內首起病例。

71歲的德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）日前接見一群學生，而他們的學校後來因有學生確診罹患2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）而停課。

葡萄牙總統辦公室表示，德索沙沒有武漢肺炎症狀，且確診學生並沒有加入團隊參訪總統府，但總統8日仍決定自我隔離，「用以樹立典範，採取預防措施、在家辦公」。

葡萄牙境內武漢肺炎確診有25例，死亡病例零。

而在阿爾巴尼亞，從義大利返國的一對父子成為該國境內頭兩起武漢肺炎確診病例。

衛生部表示，兩人情況穩定，沒有任何併發症。

阿爾巴尼亞與歐洲重災區義大利僅隔著亞得里亞海，有超過40萬名阿國人旅居義大利。（中央社）

4.新冠肺炎疫情效應 美國務院警告勿搭郵輪

美國國務院8日警告國人在疫情期間不要搭乘郵輪，因為船上感染武漢肺炎風險升高，有潛在健康狀況的族群尤其不該上郵輪。

公主遊輪公司（Princess Cruise）旗下郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）和「至尊公主號」（Grand Princess）近兩個月接連爆出武漢肺炎疫情，讓擁有數以百億計美元產值的郵輪業壓力愈來愈大。數以百計旅客曾在多個港口吃閉門羹，還得接受很長的隔離期。

「華盛頓郵報」報導，國務院今天宣導勿搭郵輪，讓部分業界專家跌破眼鏡，他們原本預料會是當局讓船隻加強防疫，而不是公告說不要搭郵輪旅行。

美國官員先前頂多是說年長族群和身體不適者應避免搭郵輪。川普政府指派出任防疫總指揮的副總統彭斯（Mike Pence）昨天剛在佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）會見郵輪業高層，以決定「我們還能一起做什麼來保護美國人民」。

根據「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）消息，彭斯說：「美國人民重視我們的郵輪業，它為美國人帶來極大樂趣和娛樂價值。我們要確保美國人能繼續享有郵輪業帶來的機會。」

彭斯發言人米勒（Katie Miller）今天告訴華郵，最新指導方針是「衛生專家提出的建議，白宮當然採納」。

路透社6日曾報導，美國已在考慮各項措施，以勸民眾別搭郵輪，包括建議所有或部分國人暫時避免搭郵輪，或祭出相關旅行限制。

國際郵輪協會（CLIA）當天在聲明中說，限制郵輪活動實在「不合理」，對經濟會有長期不利影響，還說郵輪業提供超過42萬1000個美國就業機會，2018年為美國經濟貢獻將近530億美元（約新台幣1.6兆元）。（中央社）

5.日本新冠肺炎再添1死 神奈川縣第2例

日本神奈川縣一名武漢肺炎確診患者昨天死亡，是縣內第2起死亡案例，縣政府基於尊重家屬強烈意願，未公布死者相關資訊。

日本放送協會（NHK）報導，神奈川縣政府表示，住在縣內的一名武漢肺炎確診患者昨天死亡。

神奈川縣知事黑岩祐治今天舉行記者會說，死者是日前確診患者之一，但死者年齡、性別等資訊，都尊重家人強烈意願而不公開。

除了鑽石公主號上旅客，這名死者是神奈川縣內第2起武漢肺炎死亡案例。（中央社）