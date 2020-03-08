新冠轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事

新冠肺炎疫情「核彈」加劇，金融市場陷入恐慌，美國聯準會（Fed）3日一口氣降息2碼，美股強勁反彈後，又迅速恢復跌勢。諾貝爾學者警告，留意後續兩大發展，一是疫情對美國經濟衝擊愈來愈嚴重；其次是Fed的救市政策受限；他認為，美國對抗經濟重創的避震器已不堪使用，未來的路可能很顛簸，所有人要做好準備。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在紐約時報撰文表示，2000年出現網路泡沫危機，當時聯準會的短期利率高於6%，即使Fed大幅降息5個百分點救市，仍難以阻擋美股崩盤和經濟衰退的到來。

2020年的今天，聯準會於3日降息0.5個百分點之前，利率只有1.5%左右，降息空間遠比20年前少太多。而海外其他主要央行的處境更慘，歐洲短期利率已經是負數，意味著歐洲央行幾乎沒有任何降息空間。

至於接下來會發生什麼事呢？克魯曼說撇開股市，從經濟面來看，後續會發生兩件事，首先是疫情對美國的經濟打擊將愈來愈嚴重；其次，聯準會和其他央行可運用的政策空間更加匱乏。

他指出，美國對抗經濟衝擊的避震器幾乎已不堪使用，未來的路可能很顛簸，所有人都要有心理準備。

（中時電子報 吳美觀）