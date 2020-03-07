油價跌幅 逾十年單日最大

由於俄羅斯拒絕擴大減產，以支撐受新冠肺炎影響而對油價造成的衝擊，導致石油輸出國家組織（OPEC）與俄國為期三年的減產協議上周五（6日）在不歡而散下宣告結束。受此影響國際油價重摔10％，創下逾十年來最大單日跌幅。

俄國能源部長諾瓦克（Alexander Novak）與OPEC談判破裂後，向記者表示「從4月1日起，不論是OPEC或非OPEC，都不再限制產量。」兼任沙烏地阿拉伯能源部長的沙國王儲沙爾曼（Abdulaziz bin Salman）在被問及未來是否增產時，則不願正面回答。

兩方的協商破局，也引發外界憂心2014年油價崩盤事件恐再重演。當時沙國、俄國與未加入減產協議的美國頁岩油生產商爭搶市占率，導致油價不斷探底。

Rystad能源公司分析師唐浩金（Bjoernar Tonhaugen）坦承上周五出乎意料的發展，比當初預期的最差情況還要糟，他擔憂恐會造成史上最嚴重的油價危機之一。

美國西德州期油上周五暴跌10.1％，收在每桶41.28美元，不僅創下2016年8月收盤最低，更締造2014年11月最大單日跌幅。至於布蘭特期油也收低9.4％至45.27美元，其跌幅也寫下2008年12月以來之最。

Rapidan能源集團創辦人麥納利（Bob McNally）認為，俄國拒絕支持緊急減產措施，將大幅侵蝕OPEC與其盟國在穩定油價上的努力。他還指出該發展也會影響俄沙兩國處於剛起步階段的金融與政治和解，並引發油價與地緣政治震盪加劇。

除此之外，油價崩跌預料也將對美國頁岩油業者施壓，他們的生產成本遠超出俄沙兩國。

摩根大通歐洲、中東與非洲油氣研究部門負責人馬利克（Christyan Malek）聲稱，該危機反映沙國不願再為頁岩油業者與其他產油國家提供底部支撐，這將導致美國油價恐續跌到30美元。