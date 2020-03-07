至尊公主號染疫 全船3,533人等待採檢

停在舊金山外海接受檢疫的「至尊公主號」郵輪，今天有21人確診感染新冠肺炎，美國政府決定全船3,500多人須接受篩檢。美媒指出，船上很多年長乘客，正是面對疫情最脆弱族群。

「紐約時報」（New York Times）報導，擔任防疫總指揮的美國副總統彭斯（Mike Pence）今天表示，21名確診者中19人為船組員、2人為乘客，決定這個週末將至尊公主號（Grand Princess）移至非商用港口，且全船3,533人都須接受篩檢。

白宮負責協調防疫的柏克斯（Deborah L. Birx）博士指出，船上乘客有很多是60幾、70幾或80幾歲的長者，正是較難抵抗新型冠狀病毒的族群。

婦人狄馬蒂諾（Patricia DiMartino）表示，她的一名82歲高齡親人已出現發燒與咳嗽症狀，雖然他的篩檢結果為陰性，「即便他染得不是新型冠狀病毒，但確實有生病，卻又沒法就醫」。

船上2,500多名旅客現在只能窩在住艙裡接受隔離並等候消息。為了打發時間，52歲婦人史東翰（Denise Stoneham）表示，她和丈夫已開始要電影一部接一部地看。

史東翰還說，每天會有幾次由戴著口罩的船上工作人員將盛放食物的托盤從門外滑入房內，弄得彷彿全船乘客都被感染。但她指出，自己跟丈夫都沒有任何新冠肺炎症狀。

得知船上有新型冠狀病毒確診者後，在加州諾瓦托（Novato）任職地方稽查人員的史東翰表示，她嘗試坐在房間陽台呼吸新鮮空氣來讓自己保持鎮定，「但感覺就像在牢房一樣，只不過是在海上」。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，雖然知道副總統彭斯與其他高階幕僚主張將至尊公主號轉入非商用港口，但美國總統川普仍表示，他寧願讓船上3,500多人留在加州外海，也不願把船上的人帶上岸隔離。

川普指出：「我希望（確診）數字維持原樣，我可不要因為一艘郵輪、不是我們捅出來的簍子，讓（國內）確診數字翻倍。」

上月美國國務院未事先詢問過川普，便決定以包機將在中國武漢市染病的美國公民接回國，川普事後得知大為光火。