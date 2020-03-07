放棄至尊公主號乘客 川普被罵翻天

美國國會眾議院今天表決通過將彈劾總統川普條文送交參議院，參院料將於下週開始審理彈劾案。川普將因「濫權」和「妨礙國會調查」指控接受參院審判。眾院議長裴洛西已指派眾院情報委員會主席謝安達在彈劾審判領導起訴工作。
圖／美聯社

美國總統川普6日戴著「讓美國持續偉大」的競選帽，到亞特蘭大視察疾病管制暨預防中心（CDC），但川普此行名為提振當局對治新冠肺炎疫情的士氣與信心，卻管不住自己的大砲嘴，左批死對頭「美國有線電視新聞網」（CNN）散播不實新聞，誤導觀眾；又批重災區華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）是「蛇」；而且對於舊金山外海的「至尊公主號」乘客不假辭色，稱既然已有乘客感染新冠病毒，其他乘客就不准上岸，以免增加美國確診人數。

根據衛報報導，川普對於防疫所傳達的訊息顯然比CDC還讓人「不安」、「害怕」。首先，他對於「至尊公主號」已傳出21人確診一事，反應竟然是：「我不需要就因為僅僅一艘船就讓數字翻倍，那不是我們的鍋。」言下之意，他憂心自己的政治前途更甚於新冠病毒疫情。

此外，另一個讓人不安的是，他一面呼籲朝野共同抗疫，卻對5日要見華盛頓州州長英斯利的副總統彭斯說，華州已經10幾人死於新冠肺炎，那傢伙是條「蛇」，不要對他太客氣。他說：「老實告訴你們，我們跟這個州長問題很多，問題都是他那州來的好不好？彭斯可能跟他和樂相處，但我不行，好不好？」

而他從白宮出發前往CDC之前，一邊簽署參院通過的83億美元「抗疫」特別經費，一邊又輕挑地向新聞界喊話：「別擔心，病毒會走開的。跟世界上其他國家相比，我國確診人數算是少的，我國的確診總數，比幾乎任何一國都低。」美國疫情明明不斷在擴大，但川普卻一再四兩撥千金地說，不用擔心，美國防疫工作一定做得很好。

網友對這總統不關心人民，只在乎他的數字，忍不住嗆有史以來最爛的總統，必須用選票數讓他滾。

工商時報 數位編輯
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