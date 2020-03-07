放棄至尊公主號乘客 川普被罵翻天

美國總統川普6日戴著「讓美國持續偉大」的競選帽，到亞特蘭大視察疾病管制暨預防中心（CDC），但川普此行名為提振當局對治新冠肺炎疫情的士氣與信心，卻管不住自己的大砲嘴，左批死對頭「美國有線電視新聞網」（CNN）散播不實新聞，誤導觀眾；又批重災區華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）是「蛇」；而且對於舊金山外海的「至尊公主號」乘客不假辭色，稱既然已有乘客感染新冠病毒，其他乘客就不准上岸，以免增加美國確診人數。

根據衛報報導，川普對於防疫所傳達的訊息顯然比CDC還讓人「不安」、「害怕」。首先，他對於「至尊公主號」已傳出21人確診一事，反應竟然是：「我不需要就因為僅僅一艘船就讓數字翻倍，那不是我們的鍋。」言下之意，他憂心自己的政治前途更甚於新冠病毒疫情。

此外，另一個讓人不安的是，他一面呼籲朝野共同抗疫，卻對5日要見華盛頓州州長英斯利的副總統彭斯說，華州已經10幾人死於新冠肺炎，那傢伙是條「蛇」，不要對他太客氣。他說：「老實告訴你們，我們跟這個州長問題很多，問題都是他那州來的好不好？彭斯可能跟他和樂相處，但我不行，好不好？」

而他從白宮出發前往CDC之前，一邊簽署參院通過的83億美元「抗疫」特別經費，一邊又輕挑地向新聞界喊話：「別擔心，病毒會走開的。跟世界上其他國家相比，我國確診人數算是少的，我國的確診總數，比幾乎任何一國都低。」美國疫情明明不斷在擴大，但川普卻一再四兩撥千金地說，不用擔心，美國防疫工作一定做得很好。

網友對這總統不關心人民，只在乎他的數字，忍不住嗆有史以來最爛的總統，必須用選票數讓他滾。