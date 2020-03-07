疫情蔓延 美豁免陸進口口罩和醫療產品關稅

據6日提交給美國貿易代表署(USTR)的文件顯示，最近幾天，USTR批准將口罩、消毒濕巾、檢查手套等數十種從中國進口的醫療產品排除在關稅清單外。

香港經濟日報7日援引外媒報導，美國總統川普2019年9月對價值約1,120億美元的中國商品加徵15％的關稅，但隨著美中達成第一階段貿易協議後（2月14日生效），加徵關稅稅率減半。

報導稱，本次獲得美方關稅豁免的產品中，包括Medegen Medical Products, LLC.的醫用口罩、Cardinal Health的檢查手套和Medline Industries Inc.的清潔濕巾。

Medegen先前在申請口罩豁免7.5％關稅時指出，全球此類產品的生產主要集中在中國，轉移到美國或第三國「既不現實也不具競爭力」。該公司並稱：「對此類產品加徵關稅將造成重大的財務損失，並增加醫療衛生供應商和他們美國客戶的成本。」

當前新冠肺炎疫情蔓延全球，據美國疾病控制與預防中心及各州公共衛生部門的統計，截至美東時間6日晚間7時，全美共出現新冠肺炎確診病例324例，死亡病例14例。其中，6日新增確診病例85例。

不過，在對中國進口醫療產品等豁免關稅之際，一些美國官員除了努力增加美國的庫存，仍試圖將供應鏈轉移出中國。知情人士透露，白宮貿易顧問納瓦羅日前與一些製藥公司舉行會議，討論供應鏈的脆弱性，以及如何確保醫藥供應鏈的關鍵部分可以回到美國。

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