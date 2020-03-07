聯準會降息無用？經濟學家：犯兩關鍵失誤

在美股經歷空前的跌勢又反彈後，熬過去的投資人好不容易想喘口氣，沒想到美國聯準會（Fed）無預警降息兩碼，創下2008年金融海嘯以來首度無預警降息，且降息幅度兩碼也是2008年以來最多的一次。

然而，聯準會積極救市的決定，在經濟學家眼中卻犯了兩項關鍵失誤，恐怕會變成提油來救火。

「我們看到經濟前景受到威脅，因此選擇採取行動。」聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）這樣解釋降息的決定，聯準會也透露經濟前景之所以會受到威脅，就是因為COVID-19（新冠肺炎，俗稱武漢肺炎）疫情。

回顧過去聯準會在非例行會議期降息的次數共有6次，加上3日則是第7次，而過去在非例行會議期降息的原因，通常是在美國經濟大衰退、金融危機或重大國際金融事件時才使用。

若仔細觀察美股在其後的表現，其實也不是每次都能達到激勵的效果，僅前三次當日都大漲3.89%~5.01%，但後4次效果不彰，跌幅介於1.11%~4.92%，且3~10個交易日美股幾乎都呈現震盪，直到一個月後才逐漸上漲。

此次，聯準會選擇在經濟尚未出現降溫訊號前先採取行動，美股給出的回應卻是大跌近800點，有經濟學家指出這是因為聯準會犯了兩個關鍵失誤。

第一、態度反覆，引發投資人恐慌

首先，過去25年來，聯準會的政策決定都採取前瞻指引（Forward guidance）原則，尤其從金融海嘯以來，前兩任聯準會主席班柏南克（Ben Bernanke）與葉倫（Janet Yellen）也都是此原則的奉行者，這讓投資人遭遇「意外」的機率降低。

對許多投資人來說，不確定性與意外都是讓市場大幅震盪的引爆點，前瞻指引不但可以大幅將低投資人的疑慮，甚至還出現聯準會只要說幾個字、幾句話，就能達到降息或升息效果的功效。

然而，昨日「無預警」降息兩碼的舉動，打破了聯準會與投資人間的默契。因為就在上周，聯準會才剛說傾向在看到經濟真遭負面影響時才動作，沒想到昨天就突然降息兩碼，不免引發投資人擔憂。

經濟學家納羅夫（Joel Naroff）分析：「聯準會這樣做傳遞了錯誤訊息，消費者、企業主跟投資人會想，如果聯準會連兩星期都無法等，我怎麼能不擔心美國正身處經濟衰退的懸崖邊？『緊急』降息就等於我們正處在『緊急情況』中。」

Yardeni研究機構的總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）也認為，聯準會這樣做為市場帶來的絕對不是好消息，亞德尼解釋：「聯準會這樣做是否代表問題比大家預想嚴重？」在他看來，聯準會這樣做，跟一般恐慌的投資人沒兩樣，「目前全球經濟最大的問題是恐懼情緒比病毒擴散還快。」

第二、太早降息，後續沒有子彈了

事實上，投資人對聯準會可能降息這件事是有預期的，這也是美股在周一之所以大漲的主因之一，但符合市場降息的時間點應該是在兩周後。像是瑞銀財富管理投資總監辦公室就在降息消息後指出：「儘管降幅為市場所預期，但時間點讓人錯愕。」

有不少經濟學家因此擔心，在經濟數據還沒有真出現疲態前就積極降息，聯準會此舉不但打擊了市場的信心，還讓自己未來應變的能力降低，經濟學家納羅夫就是其中之一，他示警：「在經濟數據還沒有真的走壞前就緊急降息，聯準會手上的子彈就沒了。」

可能讓聯準會感到更尷尬的是，才剛宣布降息兩碼沒多久，市場就傳出預測進一步降息的聲音。瑞銀財富管理投資總監辦公室估計，美國確診病例在未來兩周將增多且增幅可能頗大，因此讓聯準會不得不採取緊急行動，不排除下次會議將進一步降息。

而CME FedWatch Tool則是透過股市反應進行觀察，得出市場預估聯準會將在4月再降息的結果，且再降息的機率高達60%。

究竟這次聯準會下猛藥是否能挽救經濟與金融市場仍難下定論，但從市場已經開始期盼下次降息的反應來看，聯準會降息的藝術還有待加強。

（林韋伶）

文章來源：今周刊

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