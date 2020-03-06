新冠肺炎肆虐 民調：英國人最沒有憂患意識

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國都在備戰防疫，然而英國一項民調顯示，英國人最沒有憂患意識，在10個調查國家中墊底，台灣則排第7。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）全球確診人數持續攀升，英國已經突破百人大關，達到116人，並且出現第一起死亡病例。但調查發現，英國民眾僅有5%對疫情感到非常緊張。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，「輿觀」（YouGov）在2月28日至3月1日期間調查2萬1000人發現，英國人在憂心武漢肺炎疫情與防範意識方面，都在10個調查國家中墊底。

10個國家當中，受訪民眾對新冠肺炎疫情最擔心的國家與地區依序為印尼、馬來西亞、菲律賓、香港、泰國、中國、台灣、新加坡、美國與英國。

對疫情最憂心的印尼有47%的人表示非常害怕，34 %的人有些害怕，合計占整體的8成以上。即使目前印尼確診人數僅有2起，且沒有傳出死亡案例。第二憂心的馬來西亞目前有50餘起確診。

排名第7的台灣有20%的人表示非常害怕、40%有些害怕、30%沒有十分害怕、7%完全不害怕。

相較下，排名第10的英國僅有5%的人表示非常害怕，19%有些害怕、44%沒有十分害怕、26%完全不害怕。

亞洲國家普遍對疫情十分擔憂，但意外的是有超過8萬確診病例、將近3000人死亡的中國才排名第6。26 %的人表示非常害怕、42%有些害怕、26%沒有十分害怕。

代表「輿觀」發布這次民調報告的史密斯（Matthew Smith）表示：「亞洲國家的大多數人目前都避免去人多的場合。中國的隔離手段十分嚴格，85%的人表示會避免去人多的場合。香港也有83%的人會這麼做。但即使在沒有類似措施的國家，大多數人（67%至76%）也表示會避免群眾。」

然而在英國，僅有14%的人表示會避免群眾，只有35%的人表示會加強洗手等個人衛生習慣。相較下，香港有89%、中國有84%、台灣有85%的人表示會加強衛生習慣。

在英國，官方認為口罩沒有防護力的態度似乎影響群眾，僅有1%的英國人表示會戴口罩。香港則有高達90%、台灣有84%的人戴口罩。

此外，僅有14%英國人表示會避免碰觸公眾場所的物品，像是會用其他物品去按電梯鍵，而非用手指。中國則有70%、香港有63%、台灣有49%的人會這麼做。