疫情延燒 股東會如何辦讓日本企業頭痛

3月是日本企業召開股東大會的時期，受新冠肺炎疫情影響，可果美等不少公司已決定不讓發燒超過37.5度的股東參加。花王、三得利食品國際等則呼籲感染新冠病毒易重病化的長者、孕婦或患糖尿病等宿疾的人不要參加股東大會，會上也不再提供飲料。

《時事通信社》報導，根據日本的公司法，股東大會可以延期，但如果延期的話，部分股東可能拿不到分紅，故延期舉辦的門檻有點高，加上新冠肺炎疫情何時能結束還無法預測，延期後何時重辦也很難決定，故許多企業打算如期召開股東大會，但加強防疫對策。

可果美已決定在股東大會入口附近設體溫檢測器，若發現體溫高的股東則另行測量體溫，達37.5度以上的股東將被拒絕入場。中外製藥考慮調查工作人員的體溫，也將簡化事業報告，縮短股東大會的時間。

往年約1500至2000人出席的資生堂將在會場內設消毒液，將座位間隔加大。往年另闢1室讓股東參觀的事業活動展示也決定取消。山葉發動機預定讓工作人員戴上口罩，但現在口罩缺貨，能否準備好足夠的口罩，讓主辦方很頭痛。

GMO網路公司則將股東大會從周末改為平日召開，同時利用網路將大會內容傳給股東們。以往許多企業為鼓勵股東參加都會送贈品，今年也取消了。

各家公司已透過書面和網路，強烈要求股東行使事前的議決權，即使缺席也能確保股東的權利。也有人要求舉辦可在網上參加並提問的股東大會。在歐美網路股東大會已很普遍，但日本的公司法仍規定要設場地舉辦股東大會，受這次疫情的影響，今後可能會加速討論此問題。

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