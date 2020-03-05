陸疫情拖累復工 全球出口將減少1.5兆元

聯合國經濟學家4日表示，中國爆發新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，工廠復工速度緩慢，波及全球供應鏈，未來幾個月的全球出口將減少500億美元（約新台幣1.5兆元）。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）公布新報告說，出口下滑將重創歐洲聯盟、美國和日本。

根據報告，2019新型冠狀病毒「不僅可能使中國經濟大幅放緩，還可能衝擊全球經濟」。全球迄今已有9萬5000多人感染武漢肺炎，3200多人喪命。

研究指出，中國作為全球許多企業的核心製造廠，意味「中國產出受到任何影響，估計都會透過區域和全球價值鏈對其他地方構成衝擊」。

聯合國貿易和發展會議說，全球如今約有20%的製造業中間產品貿易來自中國，相較之下，2002年僅為4%。

聯合國貿易和發展會議經濟學家說，光是上個月，中國為遏止2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情而封鎖大範圍地區，導致製造業活動幾乎停擺，中國全年的中間產品輸出便減少2%。

法新社報導，聯合國貿易和發展會議國際貿易部門主管寇克-韓密爾頓（Pamela Coke-Hamilton）在日內瓦告訴記者，「全球經濟都會出現連鎖反應」，還說「全球出口將減少500億美元之多」。

歐盟將受到最嚴重衝擊，出口損失預計達156億美元，美國則損失56億元。

日本也將飽受重創，估計損失52億美元；北韓38億美元；台灣26億美元；越南23億美元。

報告說，歐美地區最受衝擊的產業會是機械和汽車業。

寇克-韓密爾頓說：「影響已經很大。」