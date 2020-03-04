紐約爆社區傳染！美百萬人將受檢

美國紐約昨（3）日出現第2起新冠肺炎確診病例，然而男子並未有出國史或接觸史，紐約市已證實，這是該市首起社區傳播案例。此外，因應美國疫情升溫，華府已擴大病毒檢驗，預計本周百萬人將可受檢。

美媒CNBC報導，美國紐約市昨日出現第2例新冠肺炎確診病例，當地衛生官員表示，確診的50歲男子住在紐約市近郊的韋斯切斯特郡（Westchester County），不過他的生活圈以紐約市為主，平常在曼哈頓的律師事務所工作，2名兒女也在紐約市的學校就讀。男子女兒的學校周二也緊急關閉。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）指出，男子因為呼吸道症狀就醫，之後確診，不過他近期並沒有到過大陸或其他國家，先前曾去過邁阿密，但是日期久遠，並不足以構成威脅，紐約市衛生局（New York City Health Department）稍早前已證實，這是該市首起新冠肺炎社區傳播案例。

We have confirmed a second case of #COVID19. This is the first case of community spread in New York City. Community spread means the source of the #coronavirus infection is unknown: https://t.co/byVn66kt87 pic.twitter.com/UKFL6S9CF5 — nycHealthy (@nycHealthy) March 3, 2020

這是紐約市第2起新冠肺炎確診病例，1日，一名剛自伊朗返美的曼哈頓女子確診。因應紐約州疫情急升，古莫坦承，紐約疫情已勢不可擋，他說，目前已無法控制病毒散播，只能「減緩」它、「限制」它，但是病毒將「無法避免」繼續傳播，他更預期，之後會有更多學校自發性關閉。

截至3日午夜，新冠肺炎已在美國造成9人喪命、上百人確診。《紐約時報》（New York Times）報導，因應情勢惡化，美國副總統彭斯（Mike Pence）昨日宣布，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）將取消所有新冠肺炎檢疫限制，未來只要在醫師指示下，即便只有出現輕症，所有美國人都可以接受病毒篩檢，毫無限制。

美國食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）2日表示，已要求私人企業、學術實驗室加強研發新冠病毒測試，預計至本周末，將可提供近百萬人的檢疫量能。

不過美國究竟能否在本周末之前提供如此龐大的病毒檢驗能力，部分官員及企業打上問號，部分企業表示，他們的產品還需要幾周才能獲得核可。

文章來源：New York officials confirm second case of coronavirus in state, identify case as community spread

文章來源：Close to a Million Coronavirus Tests Could Be Ready in U.S. This Week

文章來源：All federal limits on testing will be lifted, Pence says.

（中時電子報 吳映璠）

延伸閱讀

比核彈級疫情還傷美股？市場憂最強災難來臨

美國2750萬人沒健保 恐成防疫破口

疫情轉嚴峻 西雅圖宣布緊急狀態