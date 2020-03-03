美股暴漲打退恐慌？ 面對金融危機這個必知

美股在經歷大暴殺後，本周一（2日）又創下金融危機以來最大漲幅，吸引許多投資人進場搶便宜，然而，各大投行的分析師警告，市場大幅修正的態勢仍未結束。

從2月初美股3大指數達到的高點來看，上周均暴跌10%以上，創下自2008年10月金融危機爆發以來最大單周跌幅，這些指數也進入指數修正區間。美股劇烈波動，主要是受到新冠肺炎疫情在歐美市場擴散所致，焦慮情緒不斷推升，這也使得投資人信心盡失，導致市場出現大量拋售。

據CNBC報導，高盛股票策略師Christian Mueller-Glissmann最新報告指出，從金融危機以來，逢低買進一直被視為股票操作的成功策略之一，因為股市大幅修正後，通常會觸底反彈，但這次恐怕不如先前反應一樣。

摩根大通全球市場策略師Nikolaos Panigirtzoglou則是認為，股市與美國公債殖利率快速下墜，但在上周經歷大幅拋售後，仍沒有更多跡象表示市場出現「投降性拋售」投降式拋售(Capitulation)，也就是2018 年 12 月那樣的拋售程度。

花旗集團首席美股策略師 Tobias Levkovich表示，標普500指數雖然下挫，風險以及投資報酬率都拉高，但是也別忘了恐慌指數持續飆高。

（中時電子報 呂承哲）

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