高盛估 Fed三月降息兩碼

高盛發布最新研究報告表示，為因應新冠肺炎疫情恐慌，聯準會（Fed）很可能加入全球央行的積極降息行列，估計最快在3月例會決議一口氣降息2碼。

隨著Fed主席鮑爾（Jerome Powell）上周五暗示將採取降息，市場預期美國降息幅度可能不只1碼，加上避險買盤仍然持續向美國公債靠攏，指標10年期公債殖利率周一亞洲盤一度大跌11個基點，至1.031％的歷史新低。

高盛經濟學家哈哲斯（Jan Hatzius）與史楚文（Daan Struyven）在報告中指出，全球經濟減緩的疑慮加深，預料Fed在3月17～18日會議或甚至會議前決定降息50個基點，第二季再降50個基點。

整體而言，高盛預估Fed今年利率降幅達100個基點，比該投行上周五預估的調降75個基點還多。

高盛表示，2月份高盛分析師指數下跌7.4點至47點，即經濟衰退。銷售、訂單皆萎縮，產出與材料價格、薪資和出口下滑，庫存上揚。受訪者提及，「新型冠狀病毒是最大不利因素，一些分析師認為，疫情延長可能導致產業供應鏈受阻」。

哈哲斯的看法與市場預期相符。投資市場認為Fed在2020年底前至少調降利率100基點、也就是1個百分點，本月例會不排除降2碼。

另一方面，Fed主席鮑爾上周五發布聲明表示，由於冠狀病毒對經濟造成的風險不斷升溫，Fed官員將「利用我們的工具，採取適當的行動來支持經濟」。

哈哲斯表示，「鮑爾周五的聲明意味全球央行更深切關注疫情引起的下行風險。如今央行官員們認為，協同的貨幣措施對市場信心挹注，將大過個別採取行動的效果。」

Fed前理事華許（Kevin Warsh）上周五接受CNBC訪問也提及，Fed與全球其他央行應該共同採取行動，以因應新冠肺炎蔓延的情況。

除了Fed之外，高盛預測加拿大央行將降息100個基點，英國、澳洲、紐西蘭、挪威、印度和韓國將各降息50個基點，歐洲央行（ECB）與瑞士央行將降息10個基點。