銀行股陷熊市 投資專家：未觸底

新冠肺炎疫情不斷延燒，市場恐慌情緒引發全球股市狂瀉，美國銀行股已率先跌入熊市。雖然部分專家認為此時可進場撿便宜，但摩根大通、花旗和高盛等華爾街投行認為，股市尚未觸底，投資人不宜躁進。

追蹤美國銀行類股的KBW銀行指數，已較1月的波段高點重挫20.7％。

美股上周賣壓沈重，美國大型銀行股跌勢尤重。花旗集團與芝加哥北方信託公司（Northern Trust）股價在過去五個交易日狂瀉17％，摩根士丹利股價陡降15％，而全球市值最大銀行摩根大通跌幅達14％。

聯邦存款保險公司（FDIC）公布的數據顯示，美國逾5,000家商業銀行去年淨利萎縮7％，進一步加重銀行類股跌勢。

全球新冠肺炎疫確診案例持續攀升，美股承受恐慌性拋售，道瓊工業指數、標普500指數與那斯達克指數上周皆大跌逾10％，創下2008年10月以來最大周線摔幅。道瓊指數更創下史上最大單日跌點紀錄。

美股三大指數經歷這波慘跌，已較2月初的波段高點下挫逾10％，意味著進入修正區。儘管部分人士預期股市出現報復性反彈，但摩根大通、花旗和高盛的策略師皆認為，股市還未到觸底反彈的時候。

高盛策略師穆勒－格里斯曼（Christian Mueller-Glissmann）指出：「自全球金融危機以來，股價下跌往往快速逆轉，逢低買進一直是成功的策略，但這次這樣操作風險可能更高。全球成長依然疲弱，新冠肺炎的憂慮揮之不去，財政與貨幣激刺的空間更小，股市低迷的風險依然存在。」

摩根大通市場策略師Nikolaos Panigirtzoglou表示，雖然股價和美債殖利率急速下滑，但在上周的賣壓後，市場仍沒有太多「斷頭式拋售」（Capitulation）的跡象。