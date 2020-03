「地球有幾個天然衛星?」大多數時候的答案是一個,也就是夜晚的月亮,然而在過去3年,有一個太空岩石也繞行著我們的地球。夏威夷雙子座天文台,剛剛拍攝了這個「2號月亮」的清楚照片。

科學警報(Science Alert)這枚小衛星,名叫2020 CD3,它體積很小,可能只有一輛汽車大,表面為碳質岩石,已經在軌道上運行了大約三年。

2月24日,夏威夷雙子座天文台用口徑8公尺巨大望遠鏡,為我們的新朋友拍了一張精美的彩色照片。由於衛星太小,天文台將3張具有不同濾鏡的圖像,組合在一起,加強照片效果,即使如此,我們的小月亮仍然只是一個小點而已。

這張照片可能也是最後的檔案照,因為2020 CD3在不久後就會離開地球,預計在4月份,將完全從地球軌道彈出。

不用為它的離開感到悲傷,研究人員認為,還會有更多這樣的迷你月,偶爾與地球來個短暫相會,只是它們太小,我們不容易找到它們。

文章來源:We Now Have a Beautiful Colour Image of Earth’s Minimoon

(中時電子報 江飛宇)