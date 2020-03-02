員工接連感染新冠肺炎 迫使三星生產線停運

智慧型手機製造商三星電子今天又有第3名員工確診感染新冠肺炎，迫使東南部廠區組裝產線暫停營運。另外，越南日前暫停韓國人免簽證入境，使越南事業版圖遼闊的三星再受打擊。

韓國前鋒日報（The Korea Herald）報導，三星電子（Samsung Electronics）今天宣布，公司有第3名員工確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），這名員工在東南部慶尚北道龜尾市的智慧型手機工廠工作。

三星龜尾廠負責生產Galaxy Z Flip和Galaxy Fold等下一代智慧型手機，由於有員工確診，工廠將暫停這名員工所負責組裝產線的運作，預計要到下週初才能完全恢復營運。

三星龜尾廠2月22日曾因智慧型手機部門一名員工確診而暫時關閉3天，但6天之後，該廠網路事業部門又有另1名員工確診。龜尾工業園區鄰近韓國疫情重災區大邱市，是國內大型企業營運重鎮，三星及樂金（LG）等企業都在這裡設有廠區。

韓聯社報導，越南自29日起暫停韓國人免簽證入境，以防新冠肺炎疫情流入。這也使自2008年開始對越南投資的三星集團受到重擊。三星智慧型手機大多在越南及印度製造。

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