出現新冠肺炎死亡首例 華盛頓州進入緊急狀態

繼偵測到感染源不明的一些案例，顯示新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）正在美國境內蔓延擴散後，衛生官員今天表示，華盛頓州出現美國本土首起感染武漢肺炎不治案例。

華盛頓州官員告訴法新社，這起死亡例出現在華盛頓州人口最眾多的金恩郡（King County），人口超過70萬人的西雅圖即金恩郡政府所在地。目前官方尚未披露這名病故者的身分。

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）發表聲明說：「我們知悉有一名華盛頓州人死於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），這是一個令人悲傷的日子。我們與她的家人及親友感同身受。」

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），美國境內逾60人確診感染武漢肺炎，大部分是在鑽石公主號郵輪上感染的乘客。

另一名美國公民於2月初，在爆發武漢肺炎疫情的中國核心疫區武漢市，因感染此疾不治，當時美國大使館時曾證實此事。

華盛頓州當局預定於太平洋時間下午1時（格林威治時間21時）舉行記者會，提供更多資訊。

(中央社)

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美通報新冠死亡首例 華盛頓州進入緊急狀態

新冠病毒正在美國境內蔓延擴散，美國衛生官員今天表示，華盛頓州出現美國本土首起感染新型冠狀病毒肺炎不治案例，案例出現在華盛頓州人口最眾多的金恩郡（King County），華盛頓州隨後宣布進入緊急狀態。

中央社報導，美國總統川普今天也證實美國境內首起新冠肺炎死亡病例，為華盛頓州的50多歲、屬於醫療高風險的女性。副總統彭斯也宣布，鑑於義大利與韓國疫情擴散快速，對兩國祭出非必要勿前往最高旅遊警示。

川普表示，居住在華盛頓州、屬於醫療高風險的女性不幸過世。美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）也指出，無法查明這名病患的接觸史與旅遊史。但他強調，目前美國民眾的公衛風險仍很低。

不過據美國有線電視新聞網（CNN）報導，疾管中心隨後在官方推特更正消息，死者其實是一名男性，而非女性，該名男性死於華盛頓州西雅圖郊區柯克蘭（Kirkland）的一家醫療機構。

美聯社報導，鑒於華盛頓州出現第一例死亡案例，以及確診案例持續增加，華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）隨後宣布該州進入緊急狀態（state of emergency），將動用所有必要資源對抗疫情。

除此之外，柯克蘭昨日也新增2例新冠肺炎確診病例，2病例和當地1家長期照護中心Life Care有關，一位是40多歲的女性，她的病況穩定，另一位70多歲婦人情況較嚴重，兩人都無出國旅遊史。

值得注意的是，這間照護中心恐出現群聚感染情形，西雅圖及金恩郡主管當局指出，照護中心另外有超過50人出現呼吸道症狀，或是因肺炎及其他症狀住院，當局正對這50多人進行新冠病毒檢驗。官員表示，該照護中心約有108名病人、180名工作人員。

鑑於疫情全球快速蔓延，川普也宣布祭出更多旅遊禁令。防疫總指揮、副總統彭斯說明，原先就已經是禁止前往的伊朗，將擴大旅遊限制到過去14天曾前往伊朗旅遊的所有外國公民禁止入境。

同時，美國國務院也升高對義大利與韓國的旅遊警示至最高的第4級，呼籲美國公民非必要勿前往這兩國疫情嚴峻地區。另外，川普表示，考慮對墨西哥祭出邊境管制。

( 中時電子報 高德順 、 吳映璠)