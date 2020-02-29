道瓊單周「三瀉千點」逼出Fed救市承諾

新冠肺炎在全球迅速擴散恐將經濟推向衰退，美股連跌七天，道瓊指數與標普指數上周跌幅超過一成，為金融危機以來最慘單周表現，美股市值上周蒸發3.18兆美元。

不過，聯準會主席鮑爾示意會採取適當行動支撐經濟，加上晶片股逆勢強漲，助美股上周五收斂跌勢。

28日道瓊工業指數盤中又見狂瀉逾1,000點，是上周內第三次，該周五個交易日共跌掉將近3,600點，為史上最大單周跌點，全周跌幅達12％。

標普500指數上周跌11％，與道指雙雙繳出2008年金融危機以來最大單周跌幅。那斯達克指數周跌近11％。

標普道瓊指數公司估計，標指單單在上周五，市值失血2,030億美元。該公司資深指數分析師席佛布拉特（Howard Silverblatt）指出，美股市值上周蒸發3.18兆美元。

道指上周五又驚見暴挫千點，但盤中傳來聯準會（Fed）主席鮑爾發言，稱美國經濟基本面仍強，Fed將採取適當行動穩住經濟，助美股縮小跌幅。

此外晶片和軟體類股逆勢上漲，也幫美股收斂跌勢。上周五繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）勁漲6.9％，收在270.07美元，費城半導體指數收漲2.2％。

28日道指終場跌357.28點或1.39％，以25,409.36點作收；標指收跌0.82％，報2,954.22點；那指維持平盤漲0.01％，收在8,567.37點。道指上周四狂瀉1,190點，創史上最大單日跌點，連同標指、那指皆從上回高點下跌逾10％進入修正區。

然而回顧歷史，自二次大戰以來，標指已經歷過26次市場修正，而在這些修正期期間，標指平均跌幅13.7％，蟄伏約四個月後便會觸底反彈，當然前提是沒有墜入熊市。

The Opportunistic Trader執行長班尼迪克（Larry Benedict）表示，目前股價夠便宜，投資人大可逢低買進。