纏鬥近20年 阿富汗戰爭的反恐血淚史

美國今天與阿富汗民兵組織塔利班簽署協議，有望讓纏鬥近20年的阿富汗反恐戰爭告一段落，隨著大部分美軍將撤離，阿富汗的前途將由塔利班與喀布爾政府繼續談判。

● 1989年蘇軍撤離 塔利班乘勢崛起

英國廣播公司（BBC）報導，蘇聯於1979年揮師阿富汗，企圖扶持前一年政變上台的阿富汗共黨政府，旋即與由美國、巴基斯坦等支持的當地反抗軍打了10年戰事。1989年蘇軍撤離，阿富汗內戰持續，塔利班（Taliban，阿富汗官方語言普什圖語「學士」之意）乘勢崛起。

他們執行自家版的苛刻伊斯蘭教法，引進嚴刑峻罰。男子須蓄鬍，女子須裹以全身罩袍「布卡」（burka），他們禁止電視、音樂、電影，且不准女子受教育。

塔利班自1996年後控制大部分阿富汗，期間包庇蓋達組織（Al Qaeda）在當地設立訓練營。2001年9月11日，美國遭到恐怖攻擊，近3000人喪生，美國相信幕後是蓋達首腦賓拉登（Osama Bin Laden）策劃。

● 美發動反恐戰爭 塔利班被逐出首都

美國、塔利班簽和平協議 結束18年阿富汗戰爭

美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）今天在卡達首都杜哈簽署協議，結束18年阿富汗戰爭，若塔利班遵守協議內容，美國及其盟邦將在14個月內從阿富汗撤離所有部隊。

今天稍早，美國與阿富汗政府在簽署前發表聯合聲明，根據今天的簽署協議，美國將先在135天內將駐阿富汗美軍減少到8,600人，之後與盟邦「將在14個月內完全撤出他們在阿富汗的剩餘部隊…將從剩餘的基地撒出他們的部隊。」

聲明也指出，阿富汗政府承諾與聯合國安全理事會合作，在5月29日前將塔利班成員從制裁名單中刪除。

911恐攻事件後，國際施壓塔利班交出賓拉登被拒，美國決定出兵阿富汗。2001年10月，美國開始轟炸阿富汗，目標鎖定蓋達組織成員及塔利班；同年11月，阿富汗國內反塔利班的「北方聯盟」在美國與多國部隊協助下控制首都喀布爾，塔利班很快被逐出首都。

美國支持的新阿富汗政府於2004年成立，但先前流竄至巴基斯坦的塔利班在阿富汗、巴基斯坦邊界一帶勢力仍穩固，每年靠販毒、採礦與徵稅賺進數以億計美元。隨著塔利班發動一次又一次的自殺攻擊，與阿富汗政府軍合作的多國部隊一直難以應對捲土重來的塔利班。

● 2011狙殺賓拉登 難阻塔利班捲土重來

發動反恐戰爭10年後，美軍終於在2011年於巴基斯坦狙殺賓拉登，但阿富汗情勢依然混沌。2014年，北大西洋公約組織（NATO）的國際部隊結束作戰任務，讓阿富汗政府軍繼續與塔利班交戰，然而這給了塔利班奪取更多領土、攻擊政府軍及平民的機會；到2018年，BBC發現塔利班在阿富汗全境70%的地方公開活動。

持續多年的阿富汗反恐戰爭造成可觀傷亡。自2001年入侵阿富汗以來，近3500名國際聯軍陣亡，當中超過2300人是美軍。2019年1月，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）表示，2014年以來，計有4萬5000名安全部隊官兵陣亡。

● 美軍陣亡逾兩千 用兵背債180兆

2019年2月一份聯合國報告指出，戰事造成超過3萬2000名平民罹難；美國布朗大學華森國際研究中心（Watson Institute for International Studies）說，塔利班陣亡士兵達4萬2000人。

華森國際研究中心另指出，自2001年起，在伊拉克、敘利亞、阿富汗與巴基斯坦的衝突，耗費美國5.9兆美元（近新台幣180兆元）。

阿富汗戰事前後歷經小布希、歐巴馬及川普3位美國總統。美國國內憂心，美軍全數撤離後的權力真空，恐怕會被伺機攻擊西方的好戰團體趁虛而入。

美國、塔利班簽和平協議 結束18年阿富汗戰爭

美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）今天在卡達首都杜哈簽署協議，結束18年阿富汗戰爭，若塔利班遵守協議內容，美國及其盟邦將在14個月內從阿富汗撤離所有部隊。

今天稍早，美國與阿富汗政府在簽署前發表聯合聲明，根據今天的簽署協議，美國將先在135天內將駐阿富汗美軍減少到8,600人，之後與盟邦「將在14個月內完全撤出他們在阿富汗的剩餘部隊…將從剩餘的基地撒出他們的部隊。」

聲明也指出，阿富汗政府承諾與聯合國安全理事會合作，在5月29日前將塔利班成員從制裁名單中刪除。