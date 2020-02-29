會見安倍 楊潔篪：為習近平訪日鋪路

當新冠肺炎疫情依然險峻，疫情在日本迅速升溫之際，中共中央政治局委員楊潔篪2月28日～29日前往日本訪問，為中國國家主席習近平2020年訪問日本鋪路。楊潔篪與日本首相安倍晉三會面時表示，中方願和日方密切溝通，並為習近平2020年前往日本進行國是訪問做足準備，中方亦堅定支持日方成功舉辦東京奧運會。

習近平原訂2020年4月訪問日本，但隨著2019年12月大陸爆發肺炎疫情，並延燒至日本、韓國等多個國家後，外界關注習近平出訪行程會否受到影響。截至29日晚間9時，中國累計確診新冠肺炎病例達79,251例，新增427例；累計死亡病例2,835例，新增死亡47例。日本方面，累計確診病例946例，新增13例，累計死亡病例11例，新增死亡病例1例。

中國官媒人民日報29日報導，楊潔篪28日與安倍會面時表示，當前中日關係保持良好發展形勢，習近平與安倍晉三曾在2019年兩次會晤，引領推動中日關係，此次訪問亦具有非常重要意義。中方願與日方保持密切溝通，為習近平訪日做好各方面準備。

楊潔篪強調，自新冠肺炎疫情發生以來，中國抗擊疫情取得明顯成效，有信心打贏疫情，實現全年經濟社會發展目標任務。安倍則指出，習近平2020年對日本的國是訪問極為重要，日方將為確保訪問成功並取得豐碩成果做好準備。日方高度評價中方抗疫積極成果，願同中方加強訊息共享、疫情防控等交流合作。

值得注意的是，因疫情影響，日本多次傳出消息指稱習近平訪日或將延期。日本共同社29日引述日本外務省官員說法稱，中國先前決定延遲每年3月初舉辦的「兩會」（全國人大、政協會議），計畫在2月召開的中日副部長級等多個會議均延期，若雙方要在4月舉行領袖會談，恐無法達成成果，習近平訪問日本有可能延期。