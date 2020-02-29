川普：民主黨利用新冠肺炎騙局來傷害我

美國總統川普今天痛批，民主黨不僅將2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）「政治化」，還利用冠狀病毒「騙局」來傷害他和他的政府。

CNBC報導，川普在南卡羅來納州（South Carolina）北查爾斯頓（North Charleston）舉辦的競選集會上說：「民主黨正在將冠狀病毒政治化。」

川普還說，有人告訴他民主黨想用通俄門來打擊他，但效果不太好，之後民主黨又想用彈劾騙局，而「這（新冠肺炎）就是他們的新騙局」。

談到美國政府的防疫措施，川普稱美國防疫陣線是由「世界上最優秀的專業人員」共同組成，且美國政府「必須非常非常認真看待它（新冠肺炎）…我們正在為最糟情況做準備」。

「我們會盡一切所能防堵疫情，並防止那些病原攜帶者入境，我們別無選擇。無論是正在談論的病毒或是其他眾多公衛威脅，民主黨開放邊境的政策都直接威脅所有美國人的健康和福祉。」

新冠肺炎已在全球造成2900多人死亡，另有超過8萬5000起確診病例。在美國，加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）公共衛生局稍早宣布，郡內出現第3起新冠肺炎確診病例，使加州確診病例數來到10例，全美累積確診達63例。

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