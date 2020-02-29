俄勒岡州淪陷 美新增第3起感染源不明病例

美國衛生官員今天通報出現第3起感染源不明的武漢肺炎確診病例，患者沒有海外旅遊史、也未與生病的人接觸過，顯示疫情正在美國擴散開來。

俄勒岡州衛生當局今天發表聲明宣布，州內出現首例感染源不明的確診病例，患者是華盛頓郡（Washington County）居民，沒有去過發生疫情的國家，據信也未與其他確診病例有密切接觸。

聲明又說，公共衛生官員正在評估這是否可能為社區傳染病例，也就是感染源不明。

法新社報導，這名成年患者已經住院，曾與一所小學的人員接觸過，而另兩起類似的感染源不明病例，是本週出現在鄰近的加州。

美加州社區傳播第二例 蔓延程度不明

加州衛生官員今天證實，美國出現第2起感染源不明的新冠肺炎病例。

加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）公共衛生局長柯迪（Sara Cody）說：「現在我們有一個病例是，患者最近沒有旅遊，也沒有與已知生病的人接觸。」

她說，第2例患者是一名成年女性，正在地方醫院治療。

這名女性有慢性健康問題，在出現呼吸困難後接受檢測驗出感染。

美國確診病例達62例 白宮顧問籲莫恐慌

美國疾管中心今天表示，全美確診的武漢肺炎病例達62例，但強調武漢肺炎在美蔓延的風險仍低，白宮經濟顧問柯德洛也表示，美國經濟依然強勁，民眾不需恐慌。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天召開電話記者會，由CDC國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）主持。

梅森尼爾表示，美國境內確診的第15例俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），是美國發現的第3起人傳人感染病例。目前仍未確定這名病患的接觸史與旅遊史，這極可能是美國第一起社區傳染病例。

連同15起境內確診病例，以及自武漢包機返美確診的3起病例外，梅森尼爾指出，鑽石公主號包機返美的乘客中也新增2起病例，這讓鑽石公主號感染病例累積達到44起，全美累積確診病例也達到62起。

對於武漢肺炎疫情蔓延的擔憂，導致美國股市連日重挫，美國白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天在白宮向媒體表示，美國經濟依然強勁，民眾不需恐慌。他也捍衛美國總統川普的防疫行動表示，川普採取空前迅速的行動，以便在緊急時，或情況進一步惡化時能夠提供保護。

擔憂經濟面臨武漢肺炎衝擊，華盛頓郵報（Washington Post）引述5名知情人士的話指出，美國官員正對此展開討論，針對性的減稅方案是討論的選項之一，但官員強調這都只是初步交換意見，白宮尚未達成任何決定。

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