最慘1周！油價閃崩15％ 投資人驚喊殺完沒？

新冠肺炎疫情導致全球濟放緩，市場預期原油需求大減，加上美國、巴西等增產造成供給過剩，油價周五持續大屠殺，盤中一度暴跌逾5%，最低來到44.71美元，已連續6個交易日下跌，不僅單周狂瀉逾15%，過去一個多月來更急墜24%，跌入更慘烈的熊市。

新型冠狀病毒疫情持續延燒，全球已達83738例確診、2861例死亡，其中大陸境外的韓國、伊朗和義大利疫情更為嚴峻。世界衛生組織（WHO） 表示，新冠肺炎已達關鍵性時刻，且隨時可能爆發全球大流行。

投資人對疫情衝擊經濟成長的疑慮加深，紐約油價周五盤中續挫，觸及44.71美元的波段低點，為去（2019）年1 月以來最低，從上周五收盤價53.44美元至今，單周跌幅高達15.8%，跌勢來得又急又猛，預估下一個回測支撐落在42.36美元亦即2018年12月24日低點，一旦此關鍵價位遭摜破，恐下探40美元整數大關。

分析師Edward Moya表示，全球防疫隔離措施更加嚴格，將對未來幾季的需求造成嚴重破壞，油價將呈現自由落體式挫跌。

FXTM分析師Han Tan也指出，目前市場聚焦石油輸出國組織和盟國（OPEC+）3月5、6 日會議中，可能決議進一步減產，但因需求面的擔憂，對油價的衝擊更大，因此減產的成效恐打折扣。

紐約油價今天持續崩跌，盤中最低來到44.71美元，截至台北時間28日晚間11時26分，油價狂殺5.06%%，暫報44.71美元。

（中時電子報 吳美觀）

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