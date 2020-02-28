穆迪：疫情大流行機率倍增至40%

財經媒體CNBC報導，根據穆迪分析公司（Moody’s Analytics）最新報告指出，隨著新冠肺炎疫情持續擴散，如今全球大流行（pandemic）機率已倍增至40％。若肺炎疫情真的演變成大流行的話，那全球與美國經濟今年上半年恐難逃衰退命運。

穆迪分析報告指出：「我們先前對於疫情能夠控制於中國大陸境內的評估過於樂觀，肺炎爆發大流行的機率不斷升高。」 該機構先前預估，新冠肺炎大流行機率為20％，但如今卻上調至40％，原因在於疫情持續升溫，越來越符合世界衛生組織（WTO）對於大流行的定義，也就是「新疾病全球性擴散」。

新冠肺炎全球確診病例目前已超過8萬人，多數集中於大陸。但過去幾天以來，大陸境外確診案例迅速攀升，其中以韓國、義大利與伊朗情況最為嚴重。

穆迪報告表示：「雖然新冠肺炎在大陸擴散速度變慢，但大陸以外國家確診病例不斷增加，顯示病毒已擴散至其他國家。另一方面，大陸工人陸續返回工作崗位，加上商店與餐廳恢復營業，恐導致大陸疫情再度升溫。」

穆迪先前評估，大陸應能將肺炎病毒圍堵於境內，疫情在春季結束前可望告一段落。而這將使得大陸今年首季經濟萎縮，連帶拖累美國與全球經濟成長放緩。 但該機構如今認為，疫情爆發大流行的機率攀升至四成。若疫情真的爆發大流行的話，那美國與全球經濟今年上半年恐步入衰退。

經濟學家表示：「在新冠肺炎疫情爆發前，全球經濟早已脆弱無比，任何突發事件都可能帶來打擊。新冠肺炎就是最大意外。」 經濟學家指出，新冠肺炎正是資本市場最擔憂的「黑天鵝」（black swan）事件，這類難以預見的意外，恐怕會對經濟帶來嚴重衝擊。