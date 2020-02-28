恐慌加劇 全球股市大血崩

隨著金融市場對新冠肺炎疫情的恐慌加劇，全球股市本周出現史上罕見大血崩！歷經一周的拋售賣壓，美國、英國、日本與澳洲等主要股市都相繼進入修正區，全球股市市值更蒸發5兆美元。另外素有「恐慌指數」之稱的芝加哥波動率（VIX）指數，周五盤中更一度急漲到47，為2011年8月美股閃崩以來新高。

VIX指數急漲

美股周五開盤持續跳空開低，道瓊工業指數一度重摔超過1,000點，標準普爾500與那斯達克指數也挫2.3％與2.1％。聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）聲稱，除非新冠肺炎疫情已到了大流行階段，聯準會才會考慮再度降息。

美股周四再遭屠殺，主要指數收盤跌幅逾4％，為連續第6個交易日收黑。其中道瓊工業指數急瀉1,190點，創下史上單日最大跌點紀錄。標普500指數收跌4.4％，也創下了2011年最大單日跌幅。累計標準普爾500指數從2月19日升抵高點迄今，短短6個交易日已大幅回檔12％、進入了股市修正區，速度之快創下1933年7月以來之最。道瓊指數同樣在不到兩周時間也陷入修正。

隨著美股不斷探底，在市場避險氣氛急升下，芝加哥VIX指數繼周四飆漲逾4成，周五盤中曾一度升抵47，為2011年8月美股閃崩來最高。Leuthold集團投資長鮑森（Jim Paulsen）指稱目前美股「正處於驚慌模式」，他認為這波回檔不是單純股市暫時拉回、投資人等待逢低買進，而是在新冠肺炎對經濟的衝擊不安升高，導致投資人如今寧可選擇退場觀望。

歐洲股市周五也兵敗山倒，Stoxx歐洲600指數盤中曾重摔3.9％，預料將使該指數邁向2008年來跌幅最大一周前進。英國與德國股市跌幅也都約在3％左右。

亞股連七日走低

亞洲股市連續第七個交易日走低，日本與澳洲股市更繼道瓊與標指後，進入修正區。周五日經225指數終場大跌805點至21,142.96點，為去年9月以來新低價位，跌幅深達3.67％。至於韓國、新加坡與澳洲等股市收盤跌幅也均超過3％。