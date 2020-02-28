分析師：三星電子若停工 恐威脅經濟

新冠肺炎疫情已致蘋果等全球科技巨擘產能受到衝擊，如今疫情迅速在韓國擴散，分析師預料，若三星電子因疫情嚴重而停工，將使韓國經濟面臨重大威脅。

韓國人口約5,100萬人，近日新冠肺炎確診人數急遽上升，從幾天前的50人，如今暴增至逾2,000人。

分析師提及，身為全球智慧型手機與電腦晶片龍頭的三星電子，如今面臨產能可能突然停擺的危機。

到目前為止，三星電子在疫情控制上仍屬穩健。上周末該公司龜尾（Gumi）廠因1名員工感染新冠肺炎曾短暫停工，此後也要求該廠1,500名員工在家隔離兩周。

首爾渣打銀行（Standard Chartered）研究主任朴正勳（Park Chong-hoon，音譯）表示，一旦發生更多產能中斷，「可能會衝擊該國脆弱的經濟復甦」。

他說：「倘若病毒進一步擴散、甚至失控，一些晶片廠可能停工…對韓國經濟來說是最糟的情況。」

從各方面來看，三星集團與韓國經濟的命運緊密相依。這家包山包海的韓國第一大企業去年營收約占國內生產毛額（GDP）的12.5％。

出口業占韓國GDP的45％，而三星重要產品電腦晶片占該國出口的約5分之1。

身為三星集團金雞母的三星電子，繳納稅額約占韓國2019年企業稅的逾12％，占韓股Kospi指數總市值的約4分之1。

儘管三星強調龜尾廠產能未受影響，分析師擔憂，若疫情延燒，未來會再發生類似的停產情況。

SK證券分析師金永佑（音譯）指出，「如果國內1家零件商停工，會對整個供應鏈造成重大打擊，因三星部分零件只有1家供應商。」

分析師認為，三星電子晶片廠停產的機率較低，因為廠房設備大多自動化，工程師在高度控管的無塵室作業。

但金永佑提醒，若韓國晶片廠因缺工而停產，勢必對全球記憶體晶片市場造成混亂。