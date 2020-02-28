疫情告急 韓砸16兆韓元補助紓困

韓國新冠病毒疫情急速蔓延，確診病例飆破2,000大關，為紓解疫情擴散對經濟的衝擊，首爾當局計畫挹注16兆韓元（逾130億美元）的緊急資金，以減稅及補助方式替企業與個人紓困。

韓國財長洪楠基（Hong Nam-ki）28日宣布，政府擬支出16兆韓元，提供稅務優惠與財務援助，協助受疫情波及的企業或個人紓困，此外還將提出6.2兆韓元補充預算支撐內需。

韓國為緩和新冠肺炎對經濟活動的衝擊，將減稅幅度擴大1倍，包括從今年3月到6月，信用卡消費稅扣抵比率由15％拉高至30％；傳統市場與大眾運輸的減稅比率，從40％倍增至80％。

韓國政府預估，如此一來可望幫韓國民眾省下2,200億韓元。

同段期間購車消費稅率由原先的5％降至1.5％，降幅達七成。減稅措施也擴及受新冠病毒疫情重創的小型企業及個別員工。

此外托嬰中心和幼稚園因疫情關閉，父母被迫請假在家照顧幼兒的家庭，可獲50萬韓元的津貼補助。

財長洪楠基同時透露，政府預定下周向國會提交補充預算案，金額與2015年爆發MERS疫情當時所提的6.2兆韓元相當。

韓國當局28日公布最新統計，當天新冠病毒確診病例暴增571例，創下單日最大增幅，總數達2,337例。

韓國疫情迅速延燒重擊金融市場，韓股Kospi指數周五收跌3.3％，以1,987.01點作收，該指數亦寫下2011年以來最慘周跌幅。

外資大舉出逃韓國股市，本周共出脫2.8兆韓元（23億美元）韓股，創近九年來最大單周外資淨流出。

韓國龍頭車廠現代汽車，因蔚山市工廠一名員工確診感染新冠肺炎，宣布暫停生產，現代股價受此消息影響暴跌逾5％。

韓國天團「防彈少年團」（BTS）也礙於疫情升溫，宣布取消4月的首爾演唱會。