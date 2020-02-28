韓國疫情失控民怨炸鍋 近130萬人連署彈劾文在寅

韓國總統文在寅抗疫不力，致贈中國口罩、對中國旅客開放邊界之舉更是飽受抨擊。媒體報導，韓國國內呼籲彈劾的聲浪日益高漲，截至今天傍晚，連署人數已逼近130萬。

俄羅斯媒體「今日俄羅斯」（RT）與美國「世界論壇報」（World Tribune）報導，韓國總統府青瓦台網站貼出的請願書寫道：「看著文總統回應2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎），彷彿看到的是中國國家主席，而不是韓國總統。」

請願書寫道，在南韓口罩供應不足的情況下，文在寅還送了300萬個口罩到中國；文在寅政府全面禁止來自中國武漢疫區的人員入境，卻未對其他省分的中國旅客關閉邊境。

「超過500萬中國人在封城前即已離開武漢，僅限制曾造訪湖北的外國人入境，這和對所有中國人開放國家有什麼不一樣。」「真是看不下去了。」

目前不清楚這項連署是否會發展成罷免投票，文在寅是在2017年5月以1342萬餘票當選，任期5年。

韓國最近半個月新冠肺炎確診人數激增，昨天確診人數新增505例，今天再添571例，累計確診人數達到2,337例，是中國以外確診人數最多的國家。死亡案例今天未增，維持13死。

防疫不力惹怨 文在寅民調跌到疫情爆發後最低

一項今天公布的民意調查結果顯示，韓國總統文在寅的支持率下滑到去年11月以來的最低點。此時韓國政府處理新型冠狀病毒疫情的方式日益遭到批評。

韓國今天通報新增256起確診病例，累計總數達2,022例，是除了去年底最早爆發疫情的中國之外，感染人數最多的國家。

韓國民調機構Realmeter 25日、26日抽樣調查約1,500人，發現文在寅的支持率從1月20日出現境內首起確診病例前的50%左右，跌到44.7%。

Realmeter表示，這個數字是自去年11月以來的最低點，當時北韓連連發射飛彈，韓國與美國也在對日政策及雙邊防衛費分攤問題上出現摩擦。

文在寅支持率下滑幅度最大的地區在東南部大邱市和慶尚北道，前者是疫情爆發重地「新天地教會」所在地；後者是韓國累計病例數次多的地區。

過去一週，韓國確診病例數突然暴增，引發民眾對政府猛烈指責，尤其批評政府不願一律禁止從中國來的旅客入境，僅採限制入境。

民憤日增使得超過120萬人連署要求彈劾文在寅，文在寅辦公室表示，正研擬回應。這個辦公室先前承諾，回應任何連署人數達10萬人以上的請願。

（中央社）