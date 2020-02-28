日本篩檢鬆散 確診人數恐嚴重低估

2019新型冠狀病毒疫情（COVID-19）蔓延全球，日本疫情漸成為外界關注焦點，但因日本對新冠病毒疑似病例的篩檢鬆散，官方宣布的感染病例數恐怕只是冰山一角。

若不計豪華郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）的疫情，日本到目前通報的確診人數才200多人。反觀一水之隔的韓國，政府為更精確掌握疫情樣貌而對數以萬計的民眾篩檢，確診病例數也迅速飆破2,000人。

日韓確診人數差異之大，讓專家和社會大眾對日本的診斷方式感到擔憂。

東京醫療治理研究所（Medical Governance Research Institute）理事長、執業醫師上昌廣（Masahiro Kami）說：「只要有一個篩檢呈陽性反應，就代表可能會有數百個輕症病例，但症狀輕微的人都沒有接受篩檢。」

日本尚未和其他國家一樣，對包括中國等來自疫情重災區的人實施旅遊禁令，首相安倍晉三也是呼籲而非強制要求大型公共活動取消。東京許多民眾每天仍繼續在擠得像沙丁魚罐頭般的車廂中通勤上班。隨著輿論批評聲浪漸大，安倍內閣昨晚宣布高中以下學從下週開始停課到4月。

厚生勞動大臣加藤勝信表示，公共衛生中心拒絕替部分民眾篩檢，可能與這些單位擔心篩檢能量不足有關；他也承認確有部分疑似病例拒絕接受篩檢。

感染途徑無法追查的日本確診患者人數漸增，也令外界益發焦慮。舉例來說，政府尚無法確定北海道54名確診患者之間的關聯，當地已成為日本疫情重災區。

不像韓國及許多已開發國家，日本沒有設置中央層級的疾病管制中心，也就是說病毒預防和疫情控制是散在厚生勞動省下各相關單位，另加一個專家團輔助，不利統合協調。

此外，雖然全國針對病毒篩檢有一套基準，但部分城市和地區卻各行其事，連官方的防疫專家小組成員都批評政府的確診作業。

2003年曾協助世衛組織SARS防疫的東北大學醫學系研究科教授押谷仁日前就直言，日本初期的篩檢，就好比拿支筆型手電筒到東京巨蛋裡找乒乓球一般。

（中央社）