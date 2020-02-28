教職員家屬確診武漢肺炎 美國一高中停課

華盛頓州一家高中今天停課，主因是一名教職員工的家屬自海外旅遊返美後身體不適，經檢測為武漢肺炎確診病例，學校因此升高警戒。

北岸學區（The Northshore School District）在網站公告，今天暫時關閉博瑟爾高中（Bothell High School）一天以進行消毒。

這所學校一位教職員與家屬到海外旅遊，家屬於25日發病並已確診，儘管學校的其他教職員尚未檢疫，但也展開14天的居家隔離。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）和西雅圖公衛部門，校內沒有師生確診，健康安全受到危害的風險仍低，因此無需停課。不過為求慎重起見，學區仍緊急發布電子郵件，通知今天暫停上課的消息，並展開疫調與這名教職員有接觸的師生。

美國境內第一例新型冠狀病毒的確診是出現在華盛頓州，一名有武漢旅遊史的35歲單身男子，1月中返回西雅圖後，確診感染武漢肺炎，在當地的醫療中心治療，並已經康復出院。

防止疫情擴大 加州監控8400人卻急缺檢測套組

為防止武漢肺炎疫情擴大，美國加州州長今天表示正在監控搭乘商用客機而來的8400多人，但州內缺乏檢測套組，也受制聯邦採檢規定，無法擴大檢測。

加州州長紐松（Gavin Newsom）在首府沙加緬度（Sacramento）新聞簡報會上表示，加州目前僅有200套檢測套組，也呼籲當局，將檢測規定擴大納入可能感染病毒的美國人。

紐松提到檢測套組短缺的問題時表示，檢測套組數量很少，根本不足以充分執行檢測。

他還說，醫生需要有能力立即對更大範圍的患者執行測試，而非侷限於現行的聯邦指導規範。

路透社報導，加州昨天通報一名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診患者，目前感染源不明，有可能成為美國境內社區傳播首例。

根據法新社報導，紐松表示，當局對於出現這名確診病例並不意外。

紐松表示，「我們知道會發生這種事是無可避免的」，還說加州已經準備好接下來會出現更多確診病例。

根據收治這名女性確診患者的加州大學戴維斯醫學中心（Davis Medical Center），由於這名患者起初沒有達到美國疾病管制暨預防中心（CDC）訂定的採檢標準，因此原本並沒有接受檢測。

CDC規定曾要求具有疫區旅遊史或可能接觸到確診患者的民眾，若出現發燒或呼吸道症狀必須接受冠狀病毒檢測。

加州官員表示，鑑於美國「無可避免」將出現本土傳播，CDC的檢測規定必須擴大執行範圍。

檢疫慢半拍 美首起疑似社區感染病患苦等11天

美國第60例、也是疑似第一起武漢肺炎社區感染確診病患目前病情嚴重。她經過兩次轉診，且遲至昨天檢疫報告才正式通知確診，而這已經是她就醫後的第11天。

來自北加州索拉諾郡（Solano County）、感染源不明的女性，於15日當天入住當地的地區型醫院，4天後被轉診送到加州大學戴維斯分校（UC Davis）的教學醫院。

不過，她到了23日才被檢驗，而檢驗報告又隔了4天才出爐，到了26日正式確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），成為美國第60例確診病例，且因感染源不明，被疑為美境內社區感染第一例。

衛生官員正在調查這起病例，以找出感染源。索拉諾郡是曲維斯軍事基地（Travis Air Force Base）所在地，目前有許多鑽石公主號遊輪返美乘客在此進行為期14天的檢疫隔離。當地衛生主管機關擔心病毒已經擴散，但是檢驗機制卻沒有追上來。

先前美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布，第一階段具有冠狀病毒檢疫的實驗室設在舊金山、洛杉磯、西雅圖、芝加哥和紐約。美國衛生及公共服務部今天表示，3月2日之前，一種新的、改善過的CDC檢測法將送到93個公共衛生檢驗中心。

加大戴維斯分校昨聲明澄清，該病例被拖延檢疫的原因在於她沒有中國旅遊史，也沒有接觸過已知的新型冠狀病毒患者，不適用CDC檢疫的前兩項標準。不過，這位病例符合CDC的第3項規定標準，即便接觸史不明但病情嚴重。

加大戴維斯的醫院團隊23日向CDC提出對該名病患檢驗的請求並執行，因為醫院所在的沙加緬度郡（Sacramento County）和加州公共衛生部沒有2019年冠狀病毒疾病的檢測單位。

為了避免院內感染，加大戴維斯分校醫院已經讓一小部分的醫院員工返家進行居家隔離與自主健康管理。

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