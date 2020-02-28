竊美10億美元電池技術 中國科學家判2年

中國科學家譚鴻進竊取任職的美國石油公司市值達10億美元最新電池技術，今天遭判刑2年。司法部助理部長德梅斯表示，這項調查是揭露中國持續偷竊美國智財權的另一實例。

美國司法部今天發布新聞稿指出，譚鴻進（Hongjin Tan，譯音）坦承竊取商業機密，未經授權傳輸商業機密，且未經授權占有商業機密。譚鴻進於去年11月認罪，並於今天被奧克拉荷馬北區聯邦地區法院判處24個月監禁，並須向石油公司支付15萬美元賠償。

司法部表示，現年36歲的譚鴻進是中國公民，擁有美國合法居留權。他被一家石油公司聘雇為助理科學家，並被分配到研究小組，小組專責開發用於固定式能量存儲的下一代電池技術，特別是液流電池。譚鴻進坦言未經雇主授權複製與下載這項技術研發資料。

德梅斯（John Demers）在聲明中表示，這項調查與起訴是揭露中國持續偷竊美國智慧財產權的另一實例，司法部將繼續調查這類非法行為，以保護美國產業。

奧克拉荷馬北區聯邦法院聯邦檢察官蕭爾斯（Trent Shores）表示，美國創造力激發科學技術進步，並帶動世界市場，奧克拉荷馬州的能源產業是最真實代表。但像譚鴻進這樣的無良者試圖竊取美國商業機密，帶回中國，以便他們能複製美國技術，這種經濟侵害行為對美國工業構成刑事威脅。