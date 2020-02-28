29名土軍命喪敘利亞空襲 艾爾段急召會議

29名土耳其士兵昨天在敘利亞西北部伊德利布省命喪敘利亞政府軍空襲，為近期土、敘衝突中，土軍犧牲最慘烈的單一事件。土耳其總統艾爾段深夜召集緊急安全會議。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）對敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）下達2月底前撤離土耳其觀察哨附近的最後通牒期限將至，詎料敘軍在俄羅斯撐腰下不但不為所動，甚至加強攻勢。情勢演變恐怕會讓艾爾段進退維谷，更可能使得土軍在已長達9年的敘利亞衝突中越陷越深。

土耳其依據2018年9月與俄羅斯達成的協議，在伊德利布省（Idlib）附近設有12個軍事觀察哨。在昨天的攻勢之前，敘軍近期對部分觀察哨展開攻擊，已造成10餘名土軍喪生。安卡拉揚言，若敘軍2月底前未撤離土軍觀察哨附近，將出兵敘利亞。

土耳其與阿塞德的主要國際支持者俄羅斯2月以來已經進行多輪談判，雙方未能就化解伊德利布省緊張達成共識。艾爾段昨天在執政正義發展黨（AKP）總部指出：「現在伊德利布省的情勢演變對土耳其有利。」沒想到深夜時分，當地情勢突然升溫。

毗鄰伊德利布省的土耳其南部哈泰省（Hatay）省長多安（Rahmi Dogan）深夜指出，阿塞德的政府軍對土軍展開空襲，已經造成29名土軍犧牲，另有36人正在接受救治。土耳其媒體報導，由於多人傷勢嚴重，死亡數字恐怕不只於此

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段深夜主持長達兩個小時的緊急安全會議，各部會首長和資深官員全員出席。不過報導沒有提到會議結論。

艾爾段26日曾告訴土耳其媒體，很可能於3月5日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在伊斯坦堡見面，就如何化解伊德利布省緊張進行會商。不過克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對此予以否認。培斯科夫昨天表示：「蒲亭總統3月5日沒有工作計畫。」

伊德利布省緊張情勢突然升級，安納杜魯新聞社報導，土耳其總統府發言人卡林（Ibrahim Kalin）深夜已經與美國國家安全顧問歐布賴恩（Robert O’Brien）就此召開電話會議。

土耳其總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）深夜在聲明中表示：「時間所剩無幾，凶殘的（阿塞德）政權攻擊平民和我地面部隊，我們已經予以還擊並將繼續下去。倘若攻擊持續，我們將依計畫推進，以阻止（阿塞德）政權殺害更多人、造成更多人流離失所。」

他並威脅：「如果耗盡外交和政治手段卻沒有達成解決之道，我們將毫不遲疑採行其他作為以阻止此一人道災難。」

阿爾通昨天在另一份聲明中指出，自從10日以來，土耳其至少「消滅」1709名敘利亞政府軍、55部坦克車、3架直升機、18台裝甲車等武器。土耳其常用「消滅」來形容敵人投降、遭到殺害或俘擄。

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