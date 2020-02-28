美股恐慌蔓延 道瓊崩跌1,190點史上最慘

武漢肺炎疫情蔓延，投資人信心潰散，美股今天再現恐慌賣壓，道瓊指數崩跌1190點，創史上最大跌點；3大指數單日跌幅都超過4.4%，從前波高點拉回逾10%，陷入技術修正。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延全球，美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨天公布加州一起確診病例暫時找不到感染源，可能是全美首例社區傳播病例，令擔憂經濟與企業獲利前景的投資人如坐針氈。

美股跳空開低，尾盤賣壓加重，道瓊工業指數終場狂瀉1190.95點，跌幅4.42%，收在25766.64點。標準普爾500指數大跌137.63點，跌幅4.42%，收在2978.76點。以科技股為主的那斯達克綜合指數崩跌414.29點，跌幅4.61%，收在8566.48點。

3大指數都改寫單日最大跌點紀錄。如以跌幅百分比為準，標普500指數與那斯達克指數都創2011年8月以來最糟單日表現。標普500指數連6黑，拉出去年8月以來最長跌勢，3000點整數關卡失守，為去年10月以來首見。

美股本週盤勢隨武漢肺炎疫情惡化而急轉直下，3大指數都從前波高點拉回逾10%，跨過華爾街投資人定義的技術修正門檻。美股上次陷入修正是2018年第4季，當時聯邦準備理事會（Fed）持續升息引發市場憂慮，一度危及美股史上最長牛市。

標普500指數19日才創歷史新高，僅6個交易日就回檔12%，創美股從歷史高點陷入修正最短時間紀錄。道瓊指數從歷史高點陷入修正則用了10個交易日。

原本帶動美股上攻的科技股在這波股災中首當其衝。標普500指數11大類股中，資訊科技（IT）類股今天跌幅達5.3%，本週累計重挫12%；隨著國際油價持續下挫，能源類股單日大跌5.5%。

蘋果公司（Apple）股價未延續昨天漲勢，今天再度大跌6.5%，收在273.52美元，從12日所創歷史收盤高點拉回逾16%。

微軟（Microsoft）股價慘跌逾7%，Google母公司Alphabet與亞馬遜（Amazon.com）跌幅分別達5.4%、4.8%。

晶片股走勢持續疲弱，費城半導體指數大跌4.65%，超微（AMD）與英特爾（Intel）股價分別重挫7.3%、6.4%，台積電美國存託憑證（ADR）跌幅接近3.2%。

眼見美股連日大跌，美國總統川普昨天召開記者會，指武漢肺炎對美國民眾構成的風險仍「非常低」。川普指派副總統彭斯（Mike Pence）統籌防疫工作，並樂觀表示金融市場行情應該很快就會好轉。

但CDC隨即公布疑似美國本土首例社區傳播病例，投資人憂慮加重之際，微軟又表示武漢肺炎打亂供應鏈運作，旗下個人運算部門本季營收將達不到原估水準，成為繼蘋果後近期第2家示警營收無法達標的美國科技大廠。

高盛（Goldman Sachs）美股策略師柯斯汀（David Kostin）今天出具報告表示，在中國第1季經濟大受打擊、美國出口需求減弱、美企供應鏈大亂等因素影響下，今年美國企業獲利將零成長。

金融市場避險氣氛濃厚，投資人紛紛轉買較為穩當的政府債券，帶動長天期公債價格上漲、殖利率降低。美國10年期公債殖利率昨天收在歷史低點1.31%，今天一度跌破1.25%，隨後略微反彈；30年期券種殖利率也在歷史低點徘徊。

美股本週慘遭血洗，道瓊指數4個交易日來累計狂瀉3225點，跌幅11.1%，標普500指數本週跌幅也達10.8%。明天盤勢如無太大起色，美股將創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟單週表現。