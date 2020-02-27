抗疫 全球恐掀新一波降息潮

據英國《金融時報》報導，新冠肺炎疫情持續蔓延，導致金融市場近日震盪劇烈，進一步助長市場對於全球央行可能再度祭出寬鬆貨幣政策的期待。

交易員本周對於聯準會（Fed）與其他主要國家央行採取降息作為的期待升高，原因在於這是各大央行自金融危機以來應對經濟成長趨緩、股市暴跌最常見的工具手段。

市場預估，Fed在未來一年內至少會降息2次，將基準利率從如今的1.5～1.75％的區間水平調降至少兩碼。這樣的共識與今年初看法呈現極大落差，當時多數人認為連降息一次都有變數。

安盛資產管理公司核心投資部門投資長伊格（Chris Iggo）表示：「全球經濟前景轉為黯淡，這應該會讓Fed修正兩個月前的看法。Fed不可能忽視道瓊工業指數暴挫近2千點的事實。」

Fed官員迄今尚未表態是否調整貨幣政策，Fed副主席克拉瑞達（Richard Clarida）25日則表示，新冠肺炎疫情將對大陸經濟成長造成「顯著」影響，無可避免會波及到全球其他國家。

Fed多名官員日前表態支持利率按兵不動，認為應先觀望去年3次降息對於美國經濟帶來何種影響，再來評估是否需要調整利率政策。但如今隨著肺炎疫情擴散恐衝擊全球經濟成長，外界認為Fed乃至於其他國家央行調降利率機率應該不小。

歐洲央行（ECB）去年9月將存款利率至-0.5％的歷史新低，儘管已是負值、調降空間有限，但在肺炎攻陷歐洲恐傷及經濟的考量下，投資人押注ECB今年可能再度降息0.1％，一改先前「2021年會開始升息」的評估。

荷銀安智（ING）利率策略師布維特（Antoine Bouvet）表示：「市場樂見央行再度寬鬆貨幣，因為大家已習慣此作法。降息或許是成效最快的政策。」