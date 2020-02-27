難捨華為生意 谷歌申請恢復供貨

美國出口禁令重挫華為手機的海外市場，迫使華為必須發展自己生態，但這也讓常年為華為提供系統服務的美企谷歌同樣損失慘重，傳谷歌已經向白宮提出申請，希望恢復與華為的合作。

德國網站Finanzen以及部分歐媒日前報導，安卓和Google Play副總裁Sameer Samat表示，已經向美國政府申請恢復與華為的業務往來。

2019年11月白宮曾放寬限制，准許部分美企在非敏感領域申請與華為進行合作，包括微軟等公司便透過此申請再次向華為提供新服務，料此次谷歌可能也依循該模式進行。

關於谷歌申請合作的內容以及後續動態，目前並沒有消息披露。有分析指出，谷歌可能只是擔憂近日白宮會再加強對華為的限制措施，而預先提出申請，為雙方合作留下空間。

不過市場普遍認為，谷歌此舉主要是希望能繼續提供GMS給華為。在2019年美國將華為列入「實體清單」禁止美企向其提供服務後，華為此後新發布的手機便無法預裝GMS，從2019年9月的Mate 30至日前的發布的Mate Xs、榮耀V30均如此。而由於谷歌應用服務已深植全球多數消費者人心，故白宮此舉等於是切斷華為出貨海外市場的管道。

白宮重挫華為海外市場外，谷歌也成為另一個受害者。因為正當華為這個常年往來客戶以驚人增幅登上全球手機出貨量二哥時，谷歌卻被白宮強硬斬斷合作管道。

雪上加霜的是，華為背水一戰，重金投入發展自身的HMS生態。日前華為消費者業務CEO余承東在新品發布會上更指出，HMS計畫要向全球進行推廣，並拋出10億美元，吸引全球開發者加入HMS生態。

儘管當前HMS和GMS規模相差甚大，但外界預料，以華為的體量和中國市場的特殊性，谷歌不可能對於當前損失一大客戶、又新增一大強敵的狀況全然按兵不動。

不過值得注意的是，余承東在發布會結束後發的微博稱，過去十年華為一直和谷歌合作、是該生態系的一員，致力長期合作為用戶帶來長期體驗。自己也相信科技應該是開放的，唯有這樣才能推動世界前進。言論像是感慨與谷歌合作的結束，但也像語帶玄機、保留雙方合作的空間。