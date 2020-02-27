美疑爆社區感染 川普欽點他坐鎮抗疫

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美國國會眾議院今天表決通過將彈劾總統川普條文送交參議院，參院料將於下週開始審理彈劾案。川普將因「濫權」和「妨礙國會調查」指控接受參院審判。眾院議長裴洛西已指派眾院情報委員會主席謝安達在彈劾審判領導起訴工作。
圖／美聯社

美國總統川普剛自印度訪問回國，便在26日晚欽點副手彭斯（Mike Pence）負責美國抗疫工作，即便川普一再強調，新冠病毒對美國社會的風險仍低，但是疾管中心同一天卻證實，美國恐已出現第一例社區傳播案例。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國之音報導，川普26日晚間在白宮針對新冠肺炎疫情召開記者會，會議上他指定副總統彭斯主管病毒的防疫工作，並表示稱，願意花任何適當的經費抗疫。美國民主黨參議員日前提出一項85億美元的提案防疫。

川普還稱，美國面臨的疫情風險仍非常低，美國已經準備好應對任何情況，更稱讚由於政府的一系列措施，讓美國人面臨的風險仍低，重申美國第一時間禁止美陸航班往來是對的決定，指出，不認為病毒在美國擴散是「無法避免的」。

不過就在川普記者會不久，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）便證實，美國可能出現第一起社區感染案例，一名加州確診患者並未有大陸旅遊史，目前感染來源不明。

截至26日，美國境內已出現60名確診病例。CDC國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）周二才表示，疫情在美國擴散是遲早的事。

（中時電子報 吳映璠）

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