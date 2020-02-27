美疑爆社區感染 川普欽點他坐鎮抗疫

美國總統川普剛自印度訪問回國，便在26日晚欽點副手彭斯（Mike Pence）負責美國抗疫工作，即便川普一再強調，新冠病毒對美國社會的風險仍低，但是疾管中心同一天卻證實，美國恐已出現第一例社區傳播案例。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國之音報導，川普26日晚間在白宮針對新冠肺炎疫情召開記者會，會議上他指定副總統彭斯主管病毒的防疫工作，並表示稱，願意花任何適當的經費抗疫。美國民主黨參議員日前提出一項85億美元的提案防疫。

川普還稱，美國面臨的疫情風險仍非常低，美國已經準備好應對任何情況，更稱讚由於政府的一系列措施，讓美國人面臨的風險仍低，重申美國第一時間禁止美陸航班往來是對的決定，指出，不認為病毒在美國擴散是「無法避免的」。

不過就在川普記者會不久，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）便證實，美國可能出現第一起社區感染案例，一名加州確診患者並未有大陸旅遊史，目前感染來源不明。

截至26日，美國境內已出現60名確診病例。CDC國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）周二才表示，疫情在美國擴散是遲早的事。

（中時電子報 吳映璠）

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