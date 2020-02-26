迪士尼大家長 提前交棒了

迪士尼（Walt Disney）25日意外宣布任職14年的執行長伊格（Bob Iger）下台，較原訂退休時前提前22個月，交棒予迪士尼樂園主管包正博（Bob Chapek），後者即日起成為迪士尼第七任執行長。

自2005年起接下迪士尼執行長的伊格，先前已多次延後退休時間，此次突然決定卸任，接班人不是先前呼聲頗高的串流事業主管梅爾（Kevin Mayer），皆令投資市場跌破眼鏡。迪士尼股價周三早盤重挫1.8％。

在宣布這項消息後的法說會上，伊格強調他會選在此時卸任，是因為想要專注在創意領域。他指出，隨著成功推出Disney+服務以及持續整合21世紀福斯公司，「我認為這是交棒給新執行長的最佳時間」。

現年60歲的包正博1993年加入迪士尼，在接任執行長之前，他負責迪士尼旗下最大事業、也就是樂園、體驗與產品部門。迪士尼表示此人事令即刻生效，未來包正博將向伊格報告，未來會加入董事會。

不過，伊格將持續在公司扮演要角。迪士尼指出，在2021年12月31日合約到期前，伊格擔綱執行董事長。伊格早已在物色接班人選多時。去年在迪士尼投資者日曾透露，最後會在2021年下台。

科技策略顧問公司Activate創辦人沃爾夫則讚賞包正博「是娛樂業界最好的經理人之一，只是沒有很多人知道他的功績」。

伊格在執行長15年任內積極擴展迪士尼版圖，他透過一連串的併購案，打造迪士尼成為媒體巨擘，包括在2006年買下皮克斯、2009年買下漫威（Marvel）、2012年收購擁有《星際大戰》版權的盧卡斯影業，他最大的併購案為去年買下的21世紀福斯，為即將推出的Disney+預作準備。

在伊格帶領下，迪士尼業績大幅增長，去年淨利104億美元，比起伊格擔任執行長首年的淨利25億美元躍升逾3倍，目前股價約達128美元，比起2005年的25美元大增逾4倍。