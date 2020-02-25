大韓染疫 韓亞航祭無薪假

新冠肺炎疫情爆發以來，韓國航空業大幅減班已經重創各家公司業績，如今連大韓航空空服員都出現確診病例，讓情況雪上加霜。韓亞航空稍早也宣布，旗下1.1萬名員工全數開始輪休無薪假，估計短期內虧損只會越滾越大。

除了上述兩大傳統航空公司之外，韓國其他7家廉價航空公司也使出減班、減薪等緊急應變措施。韓亞航空旗下廉價航空業者首爾航空（Air Seoul）25日宣布，管理高層2月最多減薪30％，3月甚至無薪。

韓國政府25日公布，大韓航空一名空服員經診斷後確定感染新冠肺炎。這名空服員曾在1月19至20日仁川往返洛杉磯的航班上服務，之前也曾在仁川往返以色列特拉維夫的航班上服務，推測有可能是在當時被韓國赴以色列朝聖團傳染。

韓國疾病管理本部（KCDC）稍早表示，該名空服員已交由衛生主管機關隔離治療，但並未透露其他細節。截至25日為止，韓國新冠肺炎確診病例累計達977人，死亡人數11人，總共有將近1.4萬人接受病毒篩檢。

韓國第二大航空公司韓亞航空同樣宣布，為了因應減班及成本考量，該公司也宣布旗下員工每人休10天無薪假，且主管級月薪最多減薪40％。此外，4月中前中國航線將從26條減至14條，平均每周飛往中國的班機也從204架減至53架。

韓亞航空去年淨損已從1,959億韓元擴大至8,378億韓元，同一期間大韓航空淨損也從1857億韓元擴大至6,249億韓元。

大韓航空為了籌措現金度過眼前危機，已經宣布出售首爾閒置大樓及休閒娛樂事業等非核心資產。

早在疫情爆發前，大韓航空經營的中國航線共有30條，平均每周有204架班機飛往中國，如今中國航線已減至10條，每周只剩57架班機。該公司在25日宣布，目前已停飛的中國航班將繼續停飛至4月25日。