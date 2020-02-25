新冠肺炎若擴散 股市最慘恐跌兩成

研究機構BCA Research近日報告指出，投資人低估新冠肺炎疫情可能大流行的風險。若肺炎病毒真的廣泛擴散的話，那全球經濟恐怕陷入衰退，股市最嚴重可能重挫約20％。

BCA Research全球首席策略師貝瑞辛（Peter Berezin）在報告中寫道：「若肺炎疫情大流行的話，勢必會衝擊全球經濟，衰退程度堪比2008年金融危機。」

貝瑞辛補充說道，屆時除了必需品外，其他商品需求將大幅消退，公司出差與私人旅遊人數銳減，全球供應鏈難逃衝擊。而這意味著，全球股市修正幅度深達20％。

新冠肺炎疫情升溫、大陸境外確診案例增加，市場擔憂病毒恐進一步擴散，導致美股周一暴跌，資金紛紛湧向避險資產黃金與公債，而這也迫使投資人重新評估疫情大流行可能帶來的威脅。

貝瑞辛表示：「即便疫情消退，全球首季經濟仍可能零成長。從如今狀況來看，疫情勢必會對企業獲利帶來短期打擊。」

世界衛生組織24日表示，新冠病毒尚未達到全球大流行程度，目前是各地衛生官員因應擴散迅速的疫情。

這番話令外界好奇，疫情大流行會帶來哪些衝擊。貝瑞辛表示，多數分析師喜歡拿新冠肺炎與SARS比較，但其實它更像是2009年～2010年爆發的H1N1。

當時約6,100萬美國人感染H1N1、1.2萬人死亡，而全球死亡人數預估介於15.1萬～57.5萬間。新冠肺炎死亡率遠高於H1N1，以2％計算，全球若10億人遭到感染，那死亡人數將達2千萬人，而這勢必會對經濟造成極大衝擊。

貝瑞辛表示，除非疫情出現明朗跡象，否則投資人短期內對於全球股市仍應抱持更謹慎的態度。