疫情惡化 義經濟恐陷衰退

義大利新冠肺炎疫情惡化，政府採取封城措施而打擊經濟活動，導致該國經濟陷入衰退的風險大增。而為了防範病毒擴散至全歐洲大陸，花旗、瑞士信貸與野村控股等投行宣布禁止員工至義國出差。

最新數據顯示，義大利新冠肺炎確診人數至少260人、死亡7人，成為歐洲疫情最嚴重的國家。有鑒於疫情持續擴大，義國政府宣布封鎖12個城鎮，其中包括北部最富裕的倫巴底（Lombardy）和威尼托（Veneto）。南部西西里25日亦確診一例。

凱投宏觀（Capital Economics）資深歐洲經濟學家阿倫．雷諾茲（Jack Allen-Reynolds）指出，受到新冠疫情衝擊，義大利恐難逃連兩季萎縮、經濟陷入衰退的命運。

阿倫．雷諾茲表示，義大利政府採取積極防疫措施，封鎖城鎮大多是產值貢獻龐大的區域，恐令該國經濟衰退機率升高。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家諾比爾（Nicola Nobile）則指出，若義大利持續封城長達一周，那該國首季國內生產毛額（GDP）成長率預估僅達0.1％。

諾比爾表示，義國疫情升溫衝擊民眾與企業信心，同時打亂生產供應鏈運作，該國今年全年經濟恐陷入萎縮。

另一方面，花旗與瑞士信貸等銀行要求員工延後義國出差行程，或是在出發前必須獲得公司批准，尤其是北部疫情嚴重區域。瑞士信貸與裕信銀行同時鼓勵當地員工在家工作，同時以電話聯繫客戶即可，盡量避免見面接觸機會。

野村控股的規定更加嚴格，只要是出現確診死亡案例的國家，員工一律禁止前往出差。

事實上，銀行業先前僅限制員工前往大陸出差，同時要求返國員工須居家隔離14天，此次針對歐洲國家實施出差禁令則是首遭。