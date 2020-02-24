馬哈地辭職 馬國政局掀波瀾

馬來西亞上周末傳出執政「希望聯盟」部分成員與反對黨接觸，商量籌組排除內定接班人安華的新政府之後，總理馬哈地24日便向最高元首遞交辭呈，馬國政局更添詭譎動盪。馬哈地此舉被解讀成以退為進，擬另起爐灶鞏固執政權力，阻擋安華接班。

94歲馬哈地和72歲安華是多年政壇宿敵，但兩人在2018年5月大選破冰合作，攜手帶領「希望聯盟」，扳倒長期執政、由「巫統」（UMNO）領導的「國民陣線」。重返總理寶座的馬哈地，曾承諾會在執政2年後（亦即2020年）交棒給安華。

馬哈地辦公室周一聲明指出：「已於下午1時，將辭呈遞交馬國最高元首。」馬哈地同時辭去他創辦的「土著團結黨」名譽主席職務，而「土著團結黨」隨後也宣布退出「希望聯盟」。

馬哈地對於辭職未多做解釋，但由於上周末才傳出「希望聯盟」部分成員與反對派籌謀另組政府，難免引發聯想。安華23日即指控，馬哈地政黨與安華所屬「人民公正黨」的叛徒，密謀與在野黨「巫統」組成新政府。

消息人士透露，馬哈地政黨及安華黨內少數人士，與「巫統」、「伊斯蘭黨」（PAS）官員會晤，力促籌組新執政聯盟，支持馬哈地做完五年總理任期。

因此馬哈地辭職未必代表他的政途走到盡頭，「希望聯盟」至少有兩個政黨呼籲馬哈地留任總理，反對派也傳出同意挺馬哈地的聲音。

安華尚未公開表態要出面籌組新政府，僅稱會晉見最高元首闡述個人意見，並徵詢元首的建議。

馬哈地突如其來辭職，馬國政治更陷動盪，加上新冠病毒疫情威脅，馬國股匯債全面受創。

周一馬幣兌美元貶0.8％，為三年來最慘貶幅，挫至近六個月新低；馬國股市跌到八年低點；馬國10年期公債殖利率上揚5個基點，創去年10月來最大升幅。